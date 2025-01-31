Названа главная стрижка 2025 года, которая придаст объем и стиль

Многослойный боб — это стильная и практичная стрижка, которая подчёркивает достоинства лица и подходит для любого типа волос. Благодаря градуировке длины и лёгкой текстуре эта причёска придаёт объём, структуру и элегантность, сообщает Стерлеград.

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Одним из главных преимуществ многослойного боба является его адаптивность. В зависимости от формы лица можно подобрать оптимальную длину и укладку. Например, для круглого лица подойдут удлинённые пряди, создающие эффект вытянутого силуэта, а для квадратного — мягкие слои, смягчающие углы.

Существует несколько вариантов этой стрижки: короткий многослойный боб добавляет объёма тонким волосам, средний считается универсальным, а длинный придаёт лёгкость и динамичность без радикальных изменений. Укладка многослойного боба не требует особых усилий — можно использовать сухой шампунь для прикорневого объёма, плойку для естественных волн или текстурирующий спрей для эффекта лёгкой небрежности.

Популярность этой стрижки объясняется её универсальностью и стильным внешним видом. Многослойный боб гармонично вписывается в любые образы — от делового до повседневного, освежает внешность и визуально делает волосы гуще.