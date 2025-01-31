Ким Джонс покинул пост креативного директора мужской линии Dior

Ким Джонс шокировал модный мир новостью о том, что он уходит с поста креативного директора мужской линейки Dior. В пресс-релизе пока не рассказали преемниках, но предположения о назначении Джонатана Андерсона в Dior теперь ещё более логичны. Пока дальнейшие планы дизайнера тоже остаются неизвестными!

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Бывший креативный директор уже сказал своё прощальное слово в соцсетях:

« Д л я м е н я б ы л о н а с т о я щ е й ч е с т ь ю с о з д а в а т ь к о л л е к ц и и в д о м е D i o r , к о т о р ы й я в л я е т с я с и м в о л о м а б с о л ю т н о г о с о в е р ш е н с т в а . Я т а к ж е х о т е л б ы в о с п о л ь з о в а т ь с я э т о й в о з м о ж н о с т ь ю , ч т о б ы п о б л а г о д а р и т ь х у д о ж н и к о в и д р у з е й , с к о т о р ы м и я п о з н а к о м и л с я б л а г о д а р я э т о м у с о т р у д н и ч е с т в у » .

CEO-специалист модного дома Дельфина Арно поддержала Кима Джонса в его стремлении покинуть бренд и выразила ему особенное почтение: «Обладая талантом и креативностью, он постоянно переосмысливал наследие дома, проявлял подлинную свободу тона и создавал удивительные, желанные коллаборации».