Ким Джонс покинул пост креативного директора мужской линии Dior
Ким Джонс шокировал модный мир новостью о том, что он уходит с поста креативного директора мужской линейки Dior. В пресс-релизе пока не рассказали преемниках, но предположения о назначении Джонатана Андерсона в Dior теперь ещё более логичны. Пока дальнейшие планы дизайнера тоже остаются неизвестными!
Бывший креативный директор уже сказал своё прощальное слово в соцсетях:
«Для меня было настоящей честью создавать коллекции в доме Dior, который является символом абсолютного совершенства. Я также хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить художников и друзей, с которыми я познакомился благодаря этому сотрудничеству».
CEO-специалист модного дома Дельфина Арно поддержала Кима Джонса в его стремлении покинуть бренд и выразила ему особенное почтение: «Обладая талантом и креативностью, он постоянно переосмысливал наследие дома, проявлял подлинную свободу тона и создавал удивительные, желанные коллаборации».