Megan Thee Stallion появилась на Неделе моды в Париже в платье из цепочек

Американская рэперша Меган Джовон Рут Пит, известная под псевдонимом Megan Thee Stallion, в необычном наряде появилась на Неделе моды в Париже. Соответствующий материал приводит WWD.

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29-летняя исполнительница пришла на показ Gaurav Gupta в макси-платье из цепочек, украшенном бусинами и подвесками. Она надела головной убор в том же стиле, полупрозрачное коричневое боди и нанесла макияж в коричневых тонах.

Отмечается, что при изготовление платья, занявшем 200 часов, использовались найденные украшения индейских племен.

« М ы н а з в а л и е е п е р в о б ы т н а я к о с м и ч е с к а я К л е о п а т р а » , — в ы с к а з а л а с ь з в е з д а о с в о е м о б р а з е , о т м е т и в , ч т о д а н н о е п р о з в и щ е п р и д у м а л д и з а й н е р у п о м я н у т о й м а р к и Г а у р а в Г у п т а .

В декабре Megan Thee Stallion пришла на баскетбольный матч между командами Boston Celtics и Chicago Bulls с сумкой за сотни тысяч рублей.