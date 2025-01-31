Дочь Николь Кидман стала героиней новой рекламной кампании Miu Miu

В октябре, сразу после своего дебюта на весеннем показе Miu Miu, 16-летняя дочь Николь Кидман Сандэй Роуз снялась в рекламной кампании бренда. Девушка примерила образ под номером четыре с шоу в Париже.

На этот раз Сандэй Роуз сидела на стуле в тускло освещённой комнате, одетая в светло-коричневое пальто с капюшоном цвета хаки, ярко-красную трикотажную куртку на молнии и белую юбку до колен. Свежий образ с подиума дополнили двухцветные сабо с открытым носком и коричневая кожаная сумка-тоут.

В октябре начинающая модель открыла показ в белом платье без рукавов, украшенном лентами, тёмно-серых гетрах и чёрных туфлях-лодочках с открытым носком. Хотя её матери, похоже, не было на показе, она присоединилась к своей дочери несколькими часами позже на ужине от Miu Miu после показа. А на одной из премьер Николь Кидман рассказала о своём отношении к будущей карьере модели дочери.

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« Я н е в е р о я т н о г о р ж у с ь и п о д д е р ж и в а ю . Я п р о с т о р я д о м с н е й . П р о с т о я м а м а » , — с к а з а л а з в е з д а .

С момента своего дебюта на подиуме Сандэй Роуз всегда в центре внимания вместе со своей знаменитой мамой. Ранее в этом месяце она поддержала актрису на ежегодной вечеринке журнала W Magazine перед вручением премии «Золотой глобус» в Шато Мармон в Лос-Анджелесе.