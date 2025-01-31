Рене Зеллвегер появилась в винтажном платье на премьере нового фильма

Рене Зеллвегер появилась в винтажном платье на премьере фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
Рене Зеллвегер неподвластна времени! На лондонской премьере фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» актриса обратилась к архивам Balmain. Она появилась в ярком образе, который был старше первой части, вышедшей в далёком 2001 году.
Актриса и её стилист Петра Фланнери выбрали атласное платье цвета фуксии без бретелек с длинным шлейфом из осенней коллекции бренда Balmain Haute Couture 2000 года, созданной Оскаром Де Ла Рентой. Полностью отказавшись от украшений, она дополнила платье 25-летней давности тёмно-красными шпильками с металлическим эффектом. А ещё Рене сменила причёску в стиле Боуи, с которой она дебютировала на обложке февральского номера британского Vogue несколько недель назад, на просто длинные уложенные волосы.
Её вчерашний выход на красной дорожке резко отличался от промо для фильма, которая был в тот же день. Зеллвегер позировала для фотографий в длинном чёрном блейзере, надетом поверх водолазки с высоким воротом, и в кожаных капри. Она дополнила образ солнцезащитными очками и туфлями-лодочками с острым носком.
В долгожданном продолжении Зеллвегер предстает вдовой и матерью-одиночкой, воспитывающей двоих детей. Пытаясь разобраться в своей жизни, Бриджит знакомится с гораздо более молодым мужчиной по имени Рокстер (его играет актёр Лео Вудолл) в приложении для знакомств. В фильме, который выходит на мировые экраны 13 февраля, также сыграют уже знакомые нам Хью Грант и Колин Фёрт, а ещё к культовой франшизе присоединились Айла Фишер, Эмма Томпсон и многие другие.