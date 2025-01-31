Рене Зеллвегер появилась в винтажном платье на премьере нового фильма

Рене Зеллвегер неподвластна времени! На лондонской премьере фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» актриса обратилась к архивам Balmain. Она появилась в ярком образе, который был старше первой части, вышедшей в далёком 2001 году.

Актриса и её стилист Петра Фланнери выбрали атласное платье цвета фуксии без бретелек с длинным шлейфом из осенней коллекции бренда Balmain Haute Couture 2000 года, созданной Оскаром Де Ла Рентой. Полностью отказавшись от украшений, она дополнила платье 25-летней давности тёмно-красными шпильками с металлическим эффектом. А ещё Рене сменила причёску в стиле Боуи, с которой она дебютировала на обложке февральского номера британского Vogue несколько недель назад, на просто длинные уложенные волосы.

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Её вчерашний выход на красной дорожке резко отличался от промо для фильма, которая был в тот же день. Зеллвегер позировала для фотографий в длинном чёрном блейзере, надетом поверх водолазки с высоким воротом, и в кожаных капри. Она дополнила образ солнцезащитными очками и туфлями-лодочками с острым носком.

В долгожданном продолжении Зеллвегер предстает вдовой и матерью-одиночкой, воспитывающей двоих детей. Пытаясь разобраться в своей жизни, Бриджит знакомится с гораздо более молодым мужчиной по имени Рокстер (его играет актёр Лео Вудолл) в приложении для знакомств. В фильме, который выходит на мировые экраны 13 февраля, также сыграют уже знакомые нам Хью Грант и Колин Фёрт, а ещё к культовой франшизе присоединились Айла Фишер, Эмма Томпсон и многие другие.