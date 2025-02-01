Представлена новая коллекция Jean Paul Gaultier

« Э т о с о ю з , з а к л ю ч ё н н ы й н а н е б е с а х » , — с к а з а л Рик Оуэнс, наблюдая за тем, как Людовик де Сен Сернен интерпретирует наследие высокой моды Жан-Поля Готье.

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По его словам, и Готье, и де Сен Сернен «всегда достигают одной и той же чувственности» — чувственной, но изысканной, развратной, но элегантной. Восьмой и самый молодой приглашённый дизайнер дома Готье, де Сен Сернен представил свою кутюрную коллекцию, вдохновлённую кораблекрушением («Le Naufrage»), отсылая к клипу Seal и Mylène Farmer и знаменитому головному убору в форме корабля из шоу Готье 1997 года.

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Коллекция развивала тему воды, подземного мира и нижнего белья, объединяя миф, фантазию и провокацию. Здесь были и русалка-провокаторша в корсете цвета морской пены и чешуйчатой юбке, и Амур в кожаных трусах и крыльях из перьев, и невеста-призрак в расшитом перьями и бисером платье. От пиратов до женщин, завернутых в паруса, каждый образ рождался из ручного наброска, воплощая в себе драматизм и сексуальность.

Работа с ателье Готье позволила де Сен Сернену использовать традиционные и инновационные техники — от соблазнительного плиссе в стиле Grès до тёмно-серого латекса, имитирующего крокодиловую кожу. В коллекции нашлось место и для дерзких вещей вроде сетчатого платья, расшитого кристаллами, которое легко представить на Кайли Дженнер, Трое Сиване или Сабрине Карпентер.

Хотя сам де Сен Сернен не известен чувством юмора, коллекция не обошлась без театральности в духе Готье.

« Д л я м е н я э т о о ч е н ь с е р ь ё з н ы й м о м е н т — в п е р в ы е п р е д с т а в и т ь с е б я к а к к у т ю р ь е » , — п р и з н а л с я д и з а й н е р , н о д о б а в и л , ч т о х о т е л с о х р а н и т ь « т у и г р и в о с т ь , к о т о р а я в с е г д а е с т ь в Ж а н - П о л е » .

Если это действительно последний сезон с приглашёнными дизайнерами, то он получился завораживающе смелым.