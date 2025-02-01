Дерматолог предупредил, от какой косметики появляется акне

Дерматолог Полякова назвала компоненты косметики, вызывающие акне. Если каждый день наносить на кожу декоративную косметику, кожные воспаления и прыщи не заставят себя долго ждать. Некоторые средства забивают поры, могут вызывать аллергию, а вслед за ней — акне. Дерматолог Евгения Полякова объяснила, с какой косметикой нужно быть осторожным и как выбирать средства, которые точно не навредят.

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Какая косметика вызывает прыщи

Проблемы c кожей из-за косметики начинаются, если в составе средств есть комедогенные компоненты, рассказала дерматолог изданию «МК в Красноярске». Это тяжёлые масла и другие ингредиенты, которые забивают поры. Особенно опасны плотные кремы и некоторые тональники.

Кожа может отреагировать воспалением на аллергены в составе. В таких случаях тоже могут появиться прыщи. А если не смывать макияж на ночь, остатки косметики создают идеальную среду для размножения бактерий.

Ещё некоторые средства нарушают естественный кислотно-щелочной баланс кожи. Спирты, отдушки и тяжёлые масла могут вызвать сухость и раздражение. В ответ кожа начинает вырабатывать больше кожного сала — появляются прыщи.

Наконец, высыпания вызывают грязные кисти и спонжи. Они переносят бактерии прямо на кожу.

Какую косметику брать

Косметолог посоветовала выбирать косметику с пометкой «non-comedogenic» — она не забивает поры. Каждое новое средство всегда тестируйте на небольшом участке кожи, а не сразу наносите на лицо.

Если у вас жирная или комбинированная кожа, используйте лёгкие текстуры — гели и флюиды вместо плотных кремов, посоветовала специалист. Если проблема постоянна и не проходит, лучше уже идти к врачу.

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