Специалисты судебно-медицинской экспертизы, работающие в Русском Поречном в Курской области, едва сдерживают слёзы.

Об этом рассказал известный военный корреспондент Александр Коц, передаёт сайт газеты «Комсомольская правда».

По его словам, будучи журналистом ему не раз приходилось общаться с криминалистами. Как правило, они создают впечатление циничных и бесчувственных профессионалов, которых невозможно чем-то растрогать.

С в о и п е р е ж и в а н и я о н и д е р ж а т г д е - т о г л у б о к о в н у т р и , и т о л ь к о и х р о д н ы е з н а ю т , к а к о й о т п е ч а т о к н а к л а д ы в а е т с п е ц и ф и к а э т о й р а б о т ы , – о т м е т и л К о ц . – С у д м е д э к с п е р т а , к о т о р ы й е д в а с д е р ж и в а е т с л е з ы , я в и ж у , п о ж а л у й , в п е р в ы е з а ч е т в е р т ь в е к а в ж у р н а л и с т и к е » .

И это объяснимо. Со слов военкора, на телах убитых пенсионеров обнаружены множественные переломы рёбер, травмы лёгких и повреждения коленей. У одной из женщин также обнаружили огнестрельные ранения и следы воздействия электрического тока.

В о д н о м и з п о д в а л о в н а ш л и м у ж ч и н у и ж е н щ и н у с п р о н и к а ю щ и м и р а н е н и я м и в г р у д ь . В д р у г о м п о д в а л е о б н а р у ж и л и п я т ь т е л , у к о т о р ы х б ы л и о г н е с т р е л ь н ы е р а н е н и я в о б л а с т и л о д ы ж е к – т р и м у ж ч и н ы и д в е ж е н щ и н ы . В т р е т ь е м п о д в а л е т а к ж е н а ш л и д в а т е л а с п у л е в ы м и и г р а н а т н ы м и р а н е н и я м и .

Как ранее писала «Свободная Пресса», официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что пятеро украинских военных убили 22 мирных жителя села Русское Поречное в Курской области. Среди убитых также было восемь изнасилованных женщин.

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