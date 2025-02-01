Военкор Коц: судмедэксперты в Русском Поречном едва сдерживают слезы
Специалисты судебно-медицинской экспертизы, работающие в Русском Поречном в Курской области, едва сдерживают слёзы.
Об этом рассказал известный военный корреспондент Александр Коц, передаёт сайт газеты «Комсомольская правда».
По его словам, будучи журналистом ему не раз приходилось общаться с криминалистами. Как правило, они создают впечатление циничных и бесчувственных профессионалов, которых невозможно чем-то растрогать.
Свои переживания они держат где-то глубоко внутри, и только их родные знают, какой отпечаток накладывает специфика этой работы, – отметил Коц. – Судмедэксперта, который едва сдерживает слезы, я вижу, пожалуй, впервые за четверть века в журналистике».
И это объяснимо. Со слов военкора, на телах убитых пенсионеров обнаружены множественные переломы рёбер, травмы лёгких и повреждения коленей. У одной из женщин также обнаружили огнестрельные ранения и следы воздействия электрического тока.
В одном из подвалов нашли мужчину и женщину с проникающими ранениями в грудь. В другом подвале обнаружили пять тел, у которых были огнестрельные ранения в области лодыжек – три мужчины и две женщины. В третьем подвале также нашли два тела с пулевыми и гранатными ранениями.
Как ранее писала «Свободная Пресса», официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что пятеро украинских военных убили 22 мирных жителя села Русское Поречное в Курской области. Среди убитых также было восемь изнасилованных женщин.
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