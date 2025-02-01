Пластический хирург Надежда Рождественская оценила внешность британского актера Джуда Лоу, который готовится сыграть роль Владимира Путина. Об этом сообщил в своём telegram-канале главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Он отметил, что актёр внешне подходит для этой роли: его рост составляет около 170 см, форма головы и ушей такие же, как у Путина.

Как и российский лидер, актёр выглядит моложе своего возраста: Лоу — 52 года. Сыграть ему предстоит 40-летнего Владимира Путина: действие картины происходит в 90‑е годы.

Чем объясняется молодость кинозвезды, разбиралась пластический хирург Надежда Рождественская. Она не нашла следов пластических операций, заметив, что у одного из самых обаятельных актёров Голливуда всегда был «правильный» внешний вид: резко очерченная линия нижней челюсти, подбородок, выступающий вперед — признаки мужественности. Брови актёра слегка опущены — это тоже характерная черта «настоящего мужчины».

Однако она нашла признак инъекций ботулотоксина: сравнивая фотографии актера, она обратить внимание на разницу в расположении динамических морщин. При этом, по словам эксперта, работа сделана аккуратно, и следы коррекции почти незаметны.

« Б о т о к с н е с д е л а л л и ц о а к т ё р а м а с к о о б р а з н ы м , с о х р а н и в е г о е с т е с т в е н н у ю м и м и к у . Г о р и з о н т а л ь н ы е м о р щ и н ы н а л б у с т а л и м е н е е з а м е т н ы м и , н е т в ы р а ж е н н о й с к л а д к и м е ж д у б р о в я м и . К о р р е к ц и я в о б л а с т и в е к н е п р о в о д и л а с ь » , — о т м е т и л а Н а д е ж д а Р о ж д е с т в е н с к а я .

Также у Джуда Лоу сохранились и его «гусиные лапки» — морщины от улыбки и смеха. Они добавляют актеру харизмы и обаяния.

Ранее на сайте Pravda-nn.ru рассказывалось, кого Джуд Лоу любит больше всего.