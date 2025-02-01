Пластический хирург Надежда Рождественская оценила внешность Джуда Лоу
Пластический хирург Надежда Рождественская оценила внешность британского актера Джуда Лоу, который готовится сыграть роль Владимира Путина. Об этом сообщил в своём telegram-канале главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Он отметил, что актёр внешне подходит для этой роли: его рост составляет около 170 см, форма головы и ушей такие же, как у Путина.
Как и российский лидер, актёр выглядит моложе своего возраста: Лоу — 52 года. Сыграть ему предстоит 40-летнего Владимира Путина: действие картины происходит в 90‑е годы.
Чем объясняется молодость кинозвезды, разбиралась пластический хирург Надежда Рождественская. Она не нашла следов пластических операций, заметив, что у одного из самых обаятельных актёров Голливуда всегда был «правильный» внешний вид: резко очерченная линия нижней челюсти, подбородок, выступающий вперед — признаки мужественности. Брови актёра слегка опущены — это тоже характерная черта «настоящего мужчины».
Однако она нашла признак инъекций ботулотоксина: сравнивая фотографии актера, она обратить внимание на разницу в расположении динамических морщин. При этом, по словам эксперта, работа сделана аккуратно, и следы коррекции почти незаметны.
«Ботокс не сделал лицо актёра маскообразным, сохранив его естественную мимику. Горизонтальные морщины на лбу стали менее заметными, нет выраженной складки между бровями. Коррекция в области век не проводилась», — отметила Надежда Рождественская.
Также у Джуда Лоу сохранились и его «гусиные лапки» — морщины от улыбки и смеха. Они добавляют актеру харизмы и обаяния.
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