Почему нельзя вырывать седые волосы

Многие люди вырывают седые волосы, но дерматологи настоятельно рекомендуют воздерживаться от этой привычки.

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Один из распространённых мифов гласит, что если человек вырвет один седой волос, то на его месте якобы появятся несколько новых и тоже седых. Однако Амна Адель, специалист по коже и волосам, подчеркнула, что каждый волос растёт из отдельного фолликула, и вырывание одного волоса никак не влияет на остальные.

Появление седых волос связано с прекращением выработки пигмента меланина в фолликуле. Если вы вырвете седой волос, то новый волос, который вырастет на его месте, тоже будет седым, отмечает эксперт. Она добавила, что вырывание волос может повредить волосяной фолликул, что иногда приводит к истончению волос или образованию залысин.

Если вы хотите избавиться от седины, то лучше аккуратно состригать нежелательные волосы.