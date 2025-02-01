Пластический хирург объяснил, что не так с ушами Николь Кидман

Пользователей Сети хлебом не корми — дай обсудить внешность звезд. На этот раз жертвой их пристального внимания стала Николь Кидман. А точнее, ее уши. Один юзер обратил внимание на растянутые мочки актрисы — и понеслось. Читатели таблоидов признаются, что не могут перестать на них смотреть, и связывают странную форму с хирургическим вмешательством.

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У этого феномена, как оказалось, есть название — «уши пикси» «уши летучей мыши» или «эльфийские». И да, это действительно побочный эффект пластики: теорию досужих сплетников в разговоре с Daily Mail подтвердил хирург Марк Соломос.

« Р а с т я н у т а я м о ч к а с в и д е т е л ь с т в у е т о т о м , ч т о б ы л а с д е л а н а п о д т я ж к а л и ц а » , — з а я в и л д о к т о р и д о б а в и л , ч т о э т о п о б о ч н ы й э ф ф е к т н е к а ч е с т в е н н о й п р о ц е д у р ы .

Соломос объяснил: в идеале хирург работает с глубокими структурами лица, а вот верхние слои кожи подтяжка не затрагивает — так результат будет выглядеть естественно.

« О д н а к о е с л и п р о ц е с с в ы п о л н е н н е п р а в и л ь н о , м о ч к а м о ж е т с м е с т и т ь с я . Д о к т о р д о л ж е н з а ф и к с и р о в а т ь у х о и с д е л а т ь т а к ч т о б ы п р о ц е д у р а б ы л а с о с р е д о т о ч е н а н а п о д т я г и в а н и и в н у т р е н н и х с л о е в л и ц а , а н е н а с л и ш к о м с и л ь н о м р а с т я ж е н и и к о ж и » , — д о б а в и л х и р у р г .

По словам врача, «уши пикси» можно увидеть у многих селебрити — например, у Тома Круза и Деми Мур. Да и у простых смертных это осложнение встречается все чаще. Тенденденция связана с тем, что люди стали спокойнее относиться к пластическим операциям и прибегают к ним в гораздо более раннем возрасте.

« К о г д а - т о п о д т я ж к у л и ц а д е л а л и ж е н щ и н ы о т 5 0 и с т а р ш е и х р а н и л и о п е р а ц и ю в т а й н е . А с е й ч а с п р о ц е д у р а " м о л о д е е т " и е е о б с у ж д а ю т б о л е е о т к р ы т о . < . . . > Э т о т с д в и г о т р а ж а е т н о в о е в о с п р и я т и е к о с м е т о л о г и ч е с к и х в м е ш а т е л ь с т в к а к р у т и н ы , а н е т а б у » , — о т м е т и л х и р у р г .

К слову, недавно свое недовольство по поводу последнего хирургического вмешательства высказала Рита Дакота. При этом разу после процедуры звезда была в восторге от результата. А вот Таня Терешина, наоборот, ни о чем не жалеет: 45-летняя экс-солистка Hi-Fi «приятно офигела» от того, как выглядит после пластики живота и похудения.