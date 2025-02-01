Пластический хирург объяснил, что не так с ушами Николь Кидман

Что не так с ушами 57-летней Николь Кидман, которые обсуждает весь интернет: объясняет пластический хирург
Пользователей Сети хлебом не корми — дай обсудить внешность звезд. На этот раз жертвой их пристального внимания стала Николь Кидман. А точнее, ее уши. Один юзер обратил внимание на растянутые мочки актрисы — и понеслось. Читатели таблоидов признаются, что не могут перестать на них смотреть, и связывают странную форму с хирургическим вмешательством.
У этого феномена, как оказалось, есть название — «уши пикси» «уши летучей мыши» или «эльфийские». И да, это действительно побочный эффект пластики: теорию досужих сплетников в разговоре с Daily Mail подтвердил хирург Марк Соломос.
«Растянутая мочка свидетельствует о том, что была сделана подтяжка лица», — заявил доктор и добавил, что это побочный эффект некачественной процедуры.
Соломос объяснил: в идеале хирург работает с глубокими структурами лица, а вот верхние слои кожи подтяжка не затрагивает — так результат будет выглядеть естественно.
«Однако если процесс выполнен неправильно, мочка может сместиться. Доктор должен зафиксировать ухо и сделать так чтобы процедура была сосредоточена на подтягивании внутренних слоев лица, а не на слишком сильном растяжении кожи», — добавил хирург.
По словам врача, «уши пикси» можно увидеть у многих селебрити — например, у Тома Круза и Деми Мур. Да и у простых смертных это осложнение встречается все чаще. Тенденденция связана с тем, что люди стали спокойнее относиться к пластическим операциям и прибегают к ним в гораздо более раннем возрасте.
«Когда-то подтяжку лица делали женщины от 50 и старше и хранили операцию в тайне. А сейчас процедура "молодеет" и ее обсуждают более открыто. <...> Этот сдвиг отражает новое восприятие косметологических вмешательств как рутины, а не табу», — отметил хирург.
К слову, недавно свое недовольство по поводу последнего хирургического вмешательства высказала Рита Дакота. При этом разу после процедуры звезда была в восторге от результата. А вот Таня Терешина, наоборот, ни о чем не жалеет: 45-летняя экс-солистка Hi-Fi «приятно офигела» от того, как выглядит после пластики живота и похудения.