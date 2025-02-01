Стилист Александр Рогов призвать носить лоферы в спортивном стиле

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвать носить лоферы в спортивном стиле. Об этом он написал в Telegram-канале.

Стилист назвал один из ярких трендов в обувной моде
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«Один из ярких трендов в обувной моде «гибридная» обувь это симбиоз спортивных моделей и классических лоферов или туфель. Мне нравятся такие эксперименты!» написал Рогов.

Недавно ведущий «Модного приговора» рассказал, как преобразить свитер. Александр Рогов рекомендовал заколоть джемпер большой булавкой или парой сережек. Эксперт также выложил фото, где девушка надела ремень поверх свитера.

А накануне Рогов высмеял тренд на сумки-сапоги.

На днях стилист назвал альтернативу курткам. Александр Рогов рекомендовал приобрести пончо и кейпы для зимы. Он добавил, что эти предметы гардероба сделают образы максимально острыми и крайне притягательными.