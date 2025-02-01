Стилист назвал один из ярких трендов в обувной моде

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвать носить лоферы в спортивном стиле. Об этом он написал в Telegram-канале.

« О д и н и з я р к и х т р е н д о в в о б у в н о й м о д е — « г и б р и д н а я » о б у в ь — э т о с и м б и о з с п о р т и в н ы х м о д е л е й и к л а с с и ч е с к и х л о ф е р о в и л и т у ф е л ь . М н е н р а в я т с я т а к и е э к с п е р и м е н т ы ! » — н а п и с а л Р о г о в .

Недавно ведущий «Модного приговора» рассказал, как преобразить свитер. Александр Рогов рекомендовал заколоть джемпер большой булавкой или парой сережек. Эксперт также выложил фото, где девушка надела ремень поверх свитера.

А накануне Рогов высмеял тренд на сумки-сапоги.

На днях стилист назвал альтернативу курткам. Александр Рогов рекомендовал приобрести пончо и кейпы для зимы. Он добавил, что эти предметы гардероба сделают образы максимально острыми и крайне притягательными.