Стилист назвал один из ярких трендов в обувной моде

Стилист Александр Рогов призвать носить лоферы в спортивном стиле
Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвать носить лоферы в спортивном стиле. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Один из ярких трендов в обувной моде — «гибридная» обувь — это симбиоз спортивных моделей и классических лоферов или туфель. Мне нравятся такие эксперименты!» — написал Рогов.
Недавно ведущий «Модного приговора» рассказал, как преобразить свитер. Александр Рогов рекомендовал заколоть джемпер большой булавкой или парой сережек. Эксперт также выложил фото, где девушка надела ремень поверх свитера.
А накануне Рогов высмеял тренд на сумки-сапоги.
На днях стилист назвал альтернативу курткам. Александр Рогов рекомендовал приобрести пончо и кейпы для зимы. Он добавил, что эти предметы гардероба сделают образы максимально острыми и крайне притягательными.