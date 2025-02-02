Как ухаживать за волосами в зимнее время

Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская заявила, что бороться с сухими тускнеющими волосами в зимние холода возможно.

Так, из-за зимнего авитаминоза, погодных условий и обостряющихся в этот сезон хронических заболеваний у многих появляются проблемы с кожей и волосами. Как правило, они имеют временный характер, однако в некоторых случаях период ухудшения затягивается на несколько месяцев, а пациентам нужна помощь дерматолога или трихолога.

Разобраться в том, связано ли ухудшение состояния волос с действием внешних факторов либо же его спровоцировали заболевания, может помочь лабораторная диагностика.

Однако уже сейчас можно принять меры, которые помогут избежать новых повреждений. Нужно сбалансированно питаться, носить головные уборы из натуральных материалов и вести здоровый образ жизни.