Безрукова высказалась против Брухуновой из-за критики фейковых сумок

Ирина Безрукова ответила Татьяне Брухуновой, осудившей девушек за использование реплик люксовых брендов.

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Недавно супруга Евгения Петросяна столкнулась с волной хейта из-за того, что она негативно отозвалась о тех, кто покупает поддельные сумки.

По словам Татьяны, девушки должны покупать и носить только такие вещи, которые они могут себе позволить. Брухунова заявила, что лучше носить обычные вещи и аксессуары, нежели отдавать предпочтение подделкам.

Ирина Безрукова осудила поведение жены комика. Актриса подчеркнула, что сама Татьяна должна помнить, с чего начинала. Кроме того, Ирина считает, что Татьяна не всегда могла позволить себе то, что имеет себя, из-за чего странно слышать от нее осуждение в сторону девушек.

« Х о р о ш о , е с л и т ы м о ж е ш ь п о з в о л и т ь с е б е " Б е н т л и " . Н о е с т ь л ю д и , к о т о р ы е н и к о г д а н е б у д у т и м е т ь а в т о м о б и л ь . Н е н а д о к и ч и т ь с я п е р е д н и м и . Э т о н е и н т е л л и г е н т н о . М н е к а ж е т с я , о н а н е р о д и л а с ь в с е м ь е о л и г а р х а и н е ж и л а н а Р у б л е в к е . Е с л и э т а ж е н щ и н а в с п о м н и т с е б я м н о г о л е т н а з а д , т о т о г д а о н а н е м о г л а с е б е п о з в о л и т ь б р е н д о в у ю с у м к у » , — з а я в и л а Безрукова в программе «Ты не поверишь!».

Также Брухунова осудила и Роза Сябитова, подчеркнув, что она знает много обеспеченных людей, которые на бренды совершенно не обращают внимания.

Ранее мы писали о том, что звездный юрист Катя Гордон жестко раскритиковала Брухунову за слова о любителях фейковых сумок.