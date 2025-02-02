В чем польза огурцов для жирной кожи

Также следует использовать средства с экстрактом календулы, зелёного чая и морских водорослей. Такими рекомендациями в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Ольга Мороз.

« Я д а ж е п о д с к а з а л а б ы к о м п о н е н т ы , ч т о д о л ж н о в х о д и т ь и м е н н о п о у х о д у : с а л и ц и л о в а я к и с л о т а , а л ь ф а - г и д р о к и с л о т ы , г л и к о л е в а я , я б л о ч н а я , м о л о ч н а я . О ч е н ь х о р о ш о , к о г д а т у д а в о й д у т ц и н к , в и т а м и н C , н и а ц и н а м и д , б е л а я г л и н а , з е л ё н а я , г о л у б а я . И , к а к н и с т р а н н о , г и а л у р о н о в а я к и с л о т а . А в к р е м ы и с ы в о р о т к и , ф л ю и д ы д о л ж н ы в с ё - т а к и в х о д и т ь к о м п о н е н т ы и A H A - к и с л о т ы , и г и а л у р о н к а . О ч е н ь х о р о ш о , ч т о б ы б ы л э к с т р а к т а л о э в е р а . О н о д е л а е т к о ж у к а к д е т с к о й . В с п о м н и т е о г у р ц ы , к а л е н д у л у , з е л ё н ы й ч а й , м о р с к и е в о д о р о с л и . Д л я э т о й к о ж и , д а [ х о р о ш о п о д х о д я т — п р и м . Г М ] . Н у ж н о и с п о л ь з о в а т ь ф л ю и д ы . С м е ш а н н ы е , ж и р н ы е , п и т а т е л ь н ы е к р е м ы т о ж е м о г у т с п о с о б с т в о в а т ь з а к у п о р к е . Д л я ж и р н о й — н е т , э т о п л о х о [ н а н е с е н и е к р е м а н а н о ч ь — п р и м . Г М ] . Л у ч ш е с ы в о р о т к у л ё г к у ю , ф л ю и д ы » .

Ранее врач-косметолог перечислила причины появления отёчности. В организме может не хватать витамина D и белка. К избыточному накоплению жидкости также приводят проблемы с щитовидной железой и возрастные изменения.