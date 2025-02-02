В чем польза огурцов для жирной кожи

Врач-косметолог рассказала о пользе огурцов для жирной кожи
Также следует использовать средства с экстрактом календулы, зелёного чая и морских водорослей. Такими рекомендациями в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Ольга Мороз.
«Я даже подсказала бы компоненты, что должно входить именно по уходу: салициловая кислота, альфа-гидрокислоты, гликолевая, яблочная, молочная. Очень хорошо, когда туда войдут цинк, витамин C, ниацинамид, белая глина, зелёная, голубая. И, как ни странно, гиалуроновая кислота. А в кремы и сыворотки, флюиды должны всё-таки входить компоненты и AHA-кислоты, и гиалуронка. Очень хорошо, чтобы был экстракт алоэ вера. Оно делает кожу как детской. Вспомните огурцы, календулу, зелёный чай, морские водоросли. Для этой кожи, да [хорошо подходят — прим. ГМ]. Нужно использовать флюиды. Смешанные, жирные, питательные кремы тоже могут способствовать закупорке. Для жирной — нет, это плохо [нанесение крема на ночь — прим. ГМ]. Лучше сыворотку лёгкую, флюиды».
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