Жилет: как стилизовать самый классический элемент гардероба этой весной

Жилет — прекрасная замена пиджакам и даже кардиганам. Весной 2025 жилеты будут горячим трендом, а потому стоит уже сейчас начать собирать образы на теплую погоду. Стилист Алиса Полуйко подсказала нам несколько самых актуальных вариантов жилетов на грядущую весну.

Длинный жилет

Как вариант верхней одежды — почему бы и нет? Под удлиненный жилет наш эксперт рекомендует подбирать рубашки и тонкие джемперы. Если вы хотите больше яркости в образе и делаете акцент на жилете, нижняя одежда должна быть выдержана в нейтральных тонах. А если погода позволяет, просто замените рубашку топом.

Классический жилет

Бессмертная классика, с которой можно идеально вписаться как в офисный «лук», так и чувствовать себя комфортно в более расслабленной обстановке. Правда, прямые линии классического жилета диктуют свои правила: под такую модель подойдут прямые брюки-палаццо или кюлоты. Можно заменить брюки юбкой-карандаш, но в палитре жилета, чтобы не было резкого контраста. Чем больше прямых линий в образе, тем элегантнее получится ваш образ.

Милитари

Еще один тренд грядущей весны — образы в стиле милитари. В актуальное можно добавить строгие жилеты, создающие впечатление военной формы, а также мягкие жилеты для прогулок и неофициальных выходов. Во втором случае придерживайтесь камуфляжных оттенков — хаки и песочный.