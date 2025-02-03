«Когда я разделась, он не оценил». Женщины навсегда удалили волосы с тела лазером и пожалели. Почему они хотят их вернуть?

Обещание навсегда удалить нежелательные волосы с тела спустя всего несколько процедур не могло оставить равнодушными женщин. Лазерная эпиляция появилась в 1960-х и тут же произвела настоящий фурор, избавив мир от постоянного бритья и буквально облегчив жизнь сотням тысяч клиенток медицинских центров. Не задумываясь о последствиях, молодые девушки массово проходили курс в погоне за безупречно гладким телом и действительно навсегда избавлялись от растительности даже в самых интимных областях. Однако тренды вновь изменились: естественность постепенно вернулась в моду, и многие пожалели о своем решении. Что заставило женщин удалить волосы со всего тела, включая зону бикини, и почему они захотели их вернуть — в материале «Ленты.ру».

Почему многие женщины жалеют о лазерной эпиляции
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Почему женщины начали жалеть о лазерной эпиляции?

«Я начала с линии бикини, затем перешла на бедра, ноги и подмышки. Подмышки были великолепны! Я подсела  это было похоже на зависимость. Мой специалист ее звали Ольга убедила меня удалить как можно больше волос. Я бы никогда даже не подумала избавляться от растительности там, где предлагала она, но для нее это было пустяком», рассказала редактор издания The Cut, американка Дженнифер Салливан.

Женщина заявила, что начала делать лазерную эпиляцию в возрасте 20 лет. Сегодня ей уже 50 — таким образом, она оказалась в числе первых адептов процедуры.

Салливан призналась, что в юности, когда у нее еще не было романтических отношений, это казалось ей сексуальным и авантюрным. Более того, сам процесс не вызывал дискомфорта, а результат превосходил все ожидания. Но однажды американка познакомилась с мужчиной, который признался, что ему нравится растительность в зоне бикини, как у женщин 1970-х годов.

«Когда я разделась, стало ясно, что он не оценил увиденное. И я впервые задумалась: а что, если человек, с которым я останусь навсегда, тоже возненавидит это? Я посмотрела в зеркало и пожалела, что удалила большую часть лобковых волос», посетовала Дженнифер.

Рассуждая о старении, журналистка выразила беспокойство по поводу внешнего вида зоны бикини. По ее словам, с годами кожа в этой области тоже теряет свою упругость и эластичность, что становится более заметным из-за отсутствия волос. Более того, «в лысом виде есть что-то детское», и сама мысль, что это может привлекать мужчин, кажется Салливан отвратительной.

Старение кожи в зоне бикини специалисты связывают с изменением ее структуры. Частое воздействие на волосяные фолликулы может привести к рубцеванию тканей и, как следствие, снижению эластичности кожи, подчеркивает гинеколог сети клиник «Семейная» Наталья Артамонова. Но есть и другие, более серьезные проблемы. Например, фолликулит — воспаление волосяных луковиц, часто приводящее к образованию подкожных болезненных уплотнений, а также снижение местного иммунитета, которое повышает риск инфекций.

«Ко мне нередко обращаются пациентки с жалобами после процедур. Например, одна молодая женщина столкнулась с рецидивирующими воспалениями после электроэпиляции. В зоне бикини появились болезненные узелки, которые постоянно воспалялись. В результате ей потребовалось лечение у дерматолога и гинеколога. Другая пациентка жаловалась на стойкое раздражение и сухость кожи после лазерной эпиляции. Причиной оказалось нарушение микрофлоры и снижение защитного барьера кожи», поделилась опытом Артамонова.

Кроме того, по мнению Дженнифер Салливан, лобковые волосы подвержены циклу трендов и изменению стандартов красоты — как общественных, так и личных с течением жизни.

«Так что, когда люди спрашивают: "Что бы ты сказала себе 25-летней?" Я отвечаю: "Не удаляй лазером свои лобковые волосы". Не делай этого, дорогая. Сделай все остальное ноги, подмышки. Я настроена оптимистично это правда облегчит жизнь, и тебе не придется об этом думать. Но оставь немного волос на лобке», заключает автор материала.

В интимной зоне тоже есть тренды?

«Вообще растительность на ногах и подмышках меня беспокоила всегда. Очень раздражало постоянное бритье мои волосы темные и растут очень быстро, поэтому бриться приходилось часто. Но вдруг я осознала, что зона бикини меня не сильно беспокоила, от волос я обычно избавлялась только перед отдыхом. Но когда я начала делать эпиляцию, решила удалять волосы и там тоже. А почему не знаю», делится российский дизайнер Карина.

Девушка предполагает, что начала ходить на процедуру не по собственному желанию, а на волне тренда Clean girl. При этом, по словам Карины, супруг не видел необходимости в эпиляции и постепенно убедил ее отказаться от курса. В итоге дизайнер продолжила удалять волосы на теле, исключив зону бикини.

«Сейчас я понимаю, что не хочу тратить столько денег и сил на интимную эпиляцию, потому что мне проще побриться несколько раз в месяц. Однако здесь все индивидуально зависит от предпочтений, структуры волос и образа жизни», Карина, дизайнер.

И специалисты соглашаются с девушкой. Натуральность — это новый гламур, утверждает пластический хирург клиники «Семейная» Оксана Решетняк.

«Раньше клиентки просили удалить волосы "под ноль", теперь "оставьте естественную полоску, как у Рианны". Тренды сменились: в моде "софт бикини" (минимальное удаление волос), "винтажные 90-е" (аккуратный треугольник), "лазерный маникюр" (обработка только контуров для идеальной линии бикини», — рассказывает врач.

По словам эксперта, волосы в зоне бикини не являются антисанитарией, но если они вызывают раздражение при ношении нижнего белья, эпиляция может стать подходящим решением.

«Однако лишь одна из десяти клиенток приходит в кабинет по медицинским показаниям», добавляет врач.

В свою очередь, Наталья Артамонова объясняет, что глубокие внутренние органы, включая репродуктивную систему, не подвергаются влиянию лазера. Однако есть некоторые нюансы: кожа в интимной зоне очень чувствительная, а воздействие лазерного излучения или электрического разряда — это, по сути, микротравма.

«У некоторых женщин возможны ожоги, воспаление, нарушение местного иммунитета, что может привести к развитию бактериальных или грибковых инфекций. Особенно это касается тех, кто склонен к раздражениям, имеет предрасположенность к герпесу или недавно перенес гинекологическое заболевание», предупреждает врач.

Кто вернул естественность в моду?

«Пышные густые волосы возвращаются в моду», заявили журналисты Vogue еще в 2018 году, говоря о растительности в зоне бикини.

Шесть лет спустя The Guardian назвал меркин — лобковый парик «а-ля натюрель», имитирующий самую популярную интимную стрижку в истории искусства и моды, — главным аксессуаром сезона весна-лето 2024. Это произошло после показа французского дома Maison Margiela в Париже. Представляя коллекцию Джона Гальяно, модели вышли на подиум в платьях из прозрачного кружева и тюля, из-под которых виднелись меркины из настоящих волос.

Однако это не первый раз, когда интимные парики вызывают ажиотаж в индустрии моды. Например, в 1994 году манекенщица Карла Бруни прошлась по подиуму на шоу Vivienne Westwood в шубе из искусственного меха, которую она распахнула, чтобы продемонстрировать меркин. А в 2014-м марка American Apparel попала в заголовки газет за манекены в нижнем белье, из-под которых торчали соответствующие аксессуары.

«Мы создали это, чтобы побудить прохожих исследовать идею сексуальности и комфорта естественной женской формы», объяснил тогда представитель компании.

Сегодня меркины широко используются в кино- и телепостановках (например, в исторических драмах, таких как «Бриджертоны»), чтобы воссоздать аутентичную «доэпиляционную» эстетику.

В книге Oxford Companion to the Body упоминается, что впервые слово malkin, от которого произошло название парика из лобковых волос, появилось в XV веке. В те времена лобковые волосы считались признаком здоровья и благородства, и секс-работницы, зараженные венерическими инфекциями, начали носить интимные парики, чтобы скрыть бритую область и шрамы.

Давление общества или личный выбор?

«Я даже не задумывалась, почему я так решительно настроена навсегда удалить волосы со своего тела. Я делала это годами, и это был первый раз, когда я начала размышлять, для чего мне это нужно. Речь идет не только о поверхностных причинах вроде гигиены и эстетики, но и о том, откуда вообще взялось ощущение, что я должна избавиться от волос на лобке и подмышках. Делала ли я это для себя, потому что действительно чувствовала себя лучше после бритья? И если это так, то почему я чувствовала себя лучше таким образом? Возможно, потому что мир сказал мне, что это единственный приемлемый вариант для женщины?» поделилась американский тренер и редактор издания Shape Лорен Маццо.

В конце концов, девушка осознала, что проблема, с которой она боролась, была гораздо серьезнее, чем волоски на теле. По словам американки, лазерная эпиляция оказалась не чем иным, как подчинением «деспотичным стандартам красоты», и в действительности она не хотела избавляться от растительности. Цепляясь за общественные предрассудки, Маццо просто не понимала, что имеет выбор в этом интимном вопросе.

По данным Journal of Cosmetic Dermatology, 78 % женщин считают лазерную эпиляцию зоны бикини необходимым минимумом для уверенности в себе.

После нескольких сеансов лазерной эпиляции всего тела тренер решила отказаться от удаления волос в зоне бикини.

«Теперь я позволяю тому, что осталось, расти дальше, и должна признать, мне это нравится. Но то, что я вижу, это лишь часть трансформации. Настоящие перемены заключается в моем отношении к растительности на теле. Каждый в праве делать со своим телом все, что захочет: если эпиляция кажется вам подходящей, пройдите курс, но знайте, что это не единственный возможный вариант», заключила девушка.
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