Почему многие женщины жалеют о лазерной эпиляции

Обещание навсегда удалить нежелательные волосы с тела спустя всего несколько процедур не могло оставить равнодушными женщин. Лазерная эпиляция появилась в 1960-х и тут же произвела настоящий фурор, избавив мир от постоянного бритья и буквально облегчив жизнь сотням тысяч клиенток медицинских центров. Не задумываясь о последствиях, молодые девушки массово проходили курс в погоне за безупречно гладким телом и действительно навсегда избавлялись от растительности даже в самых интимных областях. Однако тренды вновь изменились: естественность постепенно вернулась в моду, и многие пожалели о своем решении. Что заставило женщин удалить волосы со всего тела, включая зону бикини, и почему они захотели их вернуть — в материале «Ленты.ру».

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Почему женщины начали жалеть о лазерной эпиляции?

« Я н а ч а л а с л и н и и б и к и н и , з а т е м п е р е ш л а н а б е д р а , н о г и и п о д м ы ш к и . П о д м ы ш к и б ы л и в е л и к о л е п н ы ! Я п о д с е л а — э т о б ы л о п о х о ж е н а з а в и с и м о с т ь . М о й с п е ц и а л и с т — е е з в а л и О л ь г а — у б е д и л а м е н я у д а л и т ь к а к м о ж н о б о л ь ш е в о л о с . Я б ы н и к о г д а д а ж е н е п о д у м а л а и з б а в л я т ь с я о т р а с т и т е л ь н о с т и т а м , г д е п р е д л а г а л а о н а , н о д л я н е е э т о б ы л о п у с т я к о м » , — рассказала редактор издания The Cut, американка Дженнифер Салливан.

Женщина заявила, что начала делать лазерную эпиляцию в возрасте 20 лет. Сегодня ей уже 50 — таким образом, она оказалась в числе первых адептов процедуры.

Салливан призналась, что в юности, когда у нее еще не было романтических отношений, это казалось ей сексуальным и авантюрным. Более того, сам процесс не вызывал дискомфорта, а результат превосходил все ожидания. Но однажды американка познакомилась с мужчиной, который признался, что ему нравится растительность в зоне бикини, как у женщин 1970-х годов.

« К о г д а я р а з д е л а с ь , с т а л о я с н о , ч т о о н н е о ц е н и л у в и д е н н о е . И я в п е р в ы е з а д у м а л а с ь : а ч т о , е с л и ч е л о в е к , с к о т о р ы м я о с т а н у с ь н а в с е г д а , т о ж е в о з н е н а в и д и т э т о ? Я п о с м о т р е л а в з е р к а л о и п о ж а л е л а , ч т о у д а л и л а б о л ь ш у ю ч а с т ь л о б к о в ы х в о л о с » , — п о с е т о в а л а Д ж е н н и ф е р .

Рассуждая о старении, журналистка выразила беспокойство по поводу внешнего вида зоны бикини. По ее словам, с годами кожа в этой области тоже теряет свою упругость и эластичность, что становится более заметным из-за отсутствия волос. Более того, «в лысом виде есть что-то детское», и сама мысль, что это может привлекать мужчин, кажется Салливан отвратительной.

Старение кожи в зоне бикини специалисты связывают с изменением ее структуры. Частое воздействие на волосяные фолликулы может привести к рубцеванию тканей и, как следствие, снижению эластичности кожи, подчеркивает гинеколог сети клиник «Семейная» Наталья Артамонова. Но есть и другие, более серьезные проблемы. Например, фолликулит — воспаление волосяных луковиц, часто приводящее к образованию подкожных болезненных уплотнений, а также снижение местного иммунитета, которое повышает риск инфекций.

« К о м н е н е р е д к о о б р а щ а ю т с я п а ц и е н т к и с ж а л о б а м и п о с л е п р о ц е д у р . Н а п р и м е р , о д н а м о л о д а я ж е н щ и н а с т о л к н у л а с ь с р е ц и д и в и р у ю щ и м и в о с п а л е н и я м и п о с л е э л е к т р о э п и л я ц и и . В з о н е б и к и н и п о я в и л и с ь б о л е з н е н н ы е у з е л к и , к о т о р ы е п о с т о я н н о в о с п а л я л и с ь . В р е з у л ь т а т е е й п о т р е б о в а л о с ь л е ч е н и е у д е р м а т о л о г а и г и н е к о л о г а . Д р у г а я п а ц и е н т к а ж а л о в а л а с ь н а с т о й к о е р а з д р а ж е н и е и с у х о с т ь к о ж и п о с л е л а з е р н о й э п и л я ц и и . П р и ч и н о й о к а з а л о с ь н а р у ш е н и е м и к р о ф л о р ы и с н и ж е н и е з а щ и т н о г о б а р ь е р а к о ж и » , — п о д е л и л а с ь о п ы т о м А р т а м о н о в а .

Кроме того, по мнению Дженнифер Салливан, лобковые волосы подвержены циклу трендов и изменению стандартов красоты — как общественных, так и личных с течением жизни.

« Т а к ч т о , к о г д а л ю д и с п р а ш и в а ю т : " Ч т о б ы т ы с к а з а л а с е б е 2 5 - л е т н е й ? " Я о т в е ч а ю : " Н е у д а л я й л а з е р о м с в о и л о б к о в ы е в о л о с ы " . Н е д е л а й э т о г о , д о р о г а я . С д е л а й в с е о с т а л ь н о е — н о г и , п о д м ы ш к и . Я н а с т р о е н а о п т и м и с т и ч н о — э т о п р а в д а о б л е г ч и т ж и з н ь , и т е б е н е п р и д е т с я о б э т о м д у м а т ь . Н о о с т а в ь н е м н о г о в о л о с н а л о б к е » , — з а к л ю ч а е т а в т о р м а т е р и а л а .

В интимной зоне тоже есть тренды?

« В о о б щ е р а с т и т е л ь н о с т ь н а н о г а х и п о д м ы ш к а х м е н я б е с п о к о и л а в с е г д а . О ч е н ь р а з д р а ж а л о п о с т о я н н о е б р и т ь е — м о и в о л о с ы т е м н ы е и р а с т у т о ч е н ь б ы с т р о , п о э т о м у б р и т ь с я п р и х о д и л о с ь ч а с т о . Н о в д р у г я о с о з н а л а , ч т о з о н а б и к и н и м е н я н е с и л ь н о б е с п о к о и л а , о т в о л о с я о б ы ч н о и з б а в л я л а с ь т о л ь к о п е р е д о т д ы х о м . Н о к о г д а я н а ч а л а д е л а т ь э п и л я ц и ю , р е ш и л а у д а л я т ь в о л о с ы и т а м т о ж е . А п о ч е м у — н е з н а ю » , — д е л и т с я р о с с и й с к и й д и з а й н е р К а р и н а .

Девушка предполагает, что начала ходить на процедуру не по собственному желанию, а на волне тренда Clean girl. При этом, по словам Карины, супруг не видел необходимости в эпиляции и постепенно убедил ее отказаться от курса. В итоге дизайнер продолжила удалять волосы на теле, исключив зону бикини.

« С е й ч а с я п о н и м а ю , ч т о н е х о ч у т р а т и т ь с т о л ь к о д е н е г и с и л н а и н т и м н у ю э п и л я ц и ю , п о т о м у ч т о м н е п р о щ е п о б р и т ь с я н е с к о л ь к о р а з в м е с я ц . О д н а к о з д е с ь в с е и н д и в и д у а л ь н о — з а в и с и т о т п р е д п о ч т е н и й , с т р у к т у р ы в о л о с и о б р а з а ж и з н и » , — К а р и н а , д и з а й н е р .

И специалисты соглашаются с девушкой. Натуральность — это новый гламур, утверждает пластический хирург клиники «Семейная» Оксана Решетняк.

« Р а н ь ш е к л и е н т к и п р о с и л и у д а л и т ь в о л о с ы " п о д н о л ь " , т е п е р ь — " о с т а в ь т е е с т е с т в е н н у ю п о л о с к у , к а к у Рианны". Тренды сменились: в моде "софт бикини" (минимальное удаление волос), "винтажные 90-е" (аккуратный треугольник), "лазерный маникюр" (обработка только контуров для идеальной линии бикини», — рассказывает врач.

По словам эксперта, волосы в зоне бикини не являются антисанитарией, но если они вызывают раздражение при ношении нижнего белья, эпиляция может стать подходящим решением.

« О д н а к о л и ш ь о д н а и з д е с я т и к л и е н т о к п р и х о д и т в к а б и н е т п о м е д и ц и н с к и м п о к а з а н и я м » , — д о б а в л я е т в р а ч .

В свою очередь, Наталья Артамонова объясняет, что глубокие внутренние органы, включая репродуктивную систему, не подвергаются влиянию лазера. Однако есть некоторые нюансы: кожа в интимной зоне очень чувствительная, а воздействие лазерного излучения или электрического разряда — это, по сути, микротравма.

« У н е к о т о р ы х ж е н щ и н в о з м о ж н ы о ж о г и , в о с п а л е н и е , н а р у ш е н и е м е с т н о г о и м м у н и т е т а , ч т о м о ж е т п р и в е с т и к р а з в и т и ю б а к т е р и а л ь н ы х и л и г р и б к о в ы х и н ф е к ц и й . О с о б е н н о э т о к а с а е т с я т е х , к т о с к л о н е н к р а з д р а ж е н и я м , и м е е т п р е д р а с п о л о ж е н н о с т ь к г е р п е с у и л и н е д а в н о п е р е н е с г и н е к о л о г и ч е с к о е з а б о л е в а н и е » , — п р е д у п р е ж д а е т в р а ч .

Кто вернул естественность в моду?

« П ы ш н ы е г у с т ы е в о л о с ы в о з в р а щ а ю т с я в м о д у » , — з а я в и л и ж у р н а л и с т ы V o g u e е щ е в 2 0 1 8 г о д у , г о в о р я о р а с т и т е л ь н о с т и в з о н е б и к и н и .

Шесть лет спустя The Guardian назвал меркин — лобковый парик «а-ля натюрель», имитирующий самую популярную интимную стрижку в истории искусства и моды, — главным аксессуаром сезона весна-лето 2024. Это произошло после показа французского дома Maison Margiela в Париже. Представляя коллекцию Джона Гальяно, модели вышли на подиум в платьях из прозрачного кружева и тюля, из-под которых виднелись меркины из настоящих волос.

Однако это не первый раз, когда интимные парики вызывают ажиотаж в индустрии моды. Например, в 1994 году манекенщица Карла Бруни прошлась по подиуму на шоу Vivienne Westwood в шубе из искусственного меха, которую она распахнула, чтобы продемонстрировать меркин. А в 2014-м марка American Apparel попала в заголовки газет за манекены в нижнем белье, из-под которых торчали соответствующие аксессуары.

« М ы с о з д а л и э т о , ч т о б ы п о б у д и т ь п р о х о ж и х и с с л е д о в а т ь и д е ю с е к с у а л ь н о с т и и к о м ф о р т а е с т е с т в е н н о й ж е н с к о й ф о р м ы » , — объяснил тогда представитель компании.

Сегодня меркины широко используются в кино- и телепостановках (например, в исторических драмах, таких как «Бриджертоны»), чтобы воссоздать аутентичную «доэпиляционную» эстетику.

В книге Oxford Companion to the Body упоминается, что впервые слово malkin, от которого произошло название парика из лобковых волос, появилось в XV веке. В те времена лобковые волосы считались признаком здоровья и благородства, и секс-работницы, зараженные венерическими инфекциями, начали носить интимные парики, чтобы скрыть бритую область и шрамы.

Давление общества или личный выбор?

« Я д а ж е н е з а д у м ы в а л а с ь , п о ч е м у я т а к р е ш и т е л ь н о н а с т р о е н а н а в с е г д а у д а л и т ь в о л о с ы с о с в о е г о т е л а . Я д е л а л а э т о г о д а м и , и э т о б ы л п е р в ы й р а з , к о г д а я н а ч а л а р а з м ы ш л я т ь , д л я ч е г о м н е э т о н у ж н о . Р е ч ь и д е т н е т о л ь к о о п о в е р х н о с т н ы х п р и ч и н а х в р о д е г и г и е н ы и э с т е т и к и , н о и о т о м , о т к у д а в о о б щ е в з я л о с ь о щ у щ е н и е , ч т о я д о л ж н а и з б а в и т ь с я о т в о л о с н а л о б к е и п о д м ы ш к а х . Д е л а л а л и я э т о д л я с е б я , п о т о м у ч т о д е й с т в и т е л ь н о ч у в с т в о в а л а с е б я л у ч ш е п о с л е б р и т ь я ? И е с л и э т о т а к , т о п о ч е м у я ч у в с т в о в а л а с е б я л у ч ш е т а к и м о б р а з о м ? В о з м о ж н о , п о т о м у ч т о м и р с к а з а л м н е , ч т о э т о е д и н с т в е н н ы й п р и е м л е м ы й в а р и а н т д л я ж е н щ и н ы ? » — поделилась американский тренер и редактор издания Shape Лорен Маццо.

В конце концов, девушка осознала, что проблема, с которой она боролась, была гораздо серьезнее, чем волоски на теле. По словам американки, лазерная эпиляция оказалась не чем иным, как подчинением «деспотичным стандартам красоты», и в действительности она не хотела избавляться от растительности. Цепляясь за общественные предрассудки, Маццо просто не понимала, что имеет выбор в этом интимном вопросе.

По данным Journal of Cosmetic Dermatology, 78 % женщин считают лазерную эпиляцию зоны бикини необходимым минимумом для уверенности в себе.

После нескольких сеансов лазерной эпиляции всего тела тренер решила отказаться от удаления волос в зоне бикини.