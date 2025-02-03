В Сети восхитились внешностью дочери Макконахи на новых фото

В сети восхитились внешностью дочери американского актера и продюсера Мэттью Макконахи и бразильской фотомодели и дизайнера Камилы Алвес Виды Алвес-Макконахи на новых фото. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

55-летнего артиста и его 15-летнюю дочь запечатлели на женском баскетбольном матче Техасского университета в Остине. Наследница знаменитостей предстала перед камерой в спортивном бело-оранжевом кроп-топе и синих джинсах с заниженной талией и широкими штанинами. Также она распустила волосы и надела несколько браслетов и ожерелье с кулоном.

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Читатели издания высказались о кадрах в комментариях.

« В и д а в е л и к о л е п н а » , « О н а п р е к р а с н а » , « П о д у м а л а , ч т о э т о е е м а м а . К р а с и в а я » , « М а м а в м и н и а т ю р е . Н и к а к о г о с х о д с т в а с о т ц о м » , « К а к а я к р а с а в и ц а » , — з а я в и л и ю з е р ы .

Ранее в январе внешность дочери австралийского актера Хита Леджера и американской актрисы Мишель Уильямс Матильды Уильямс на новых фото оценили в сети фразой «результат ИИ».