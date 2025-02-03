В чем опасность пирсинга между ягодицами

Владелец салона тату и пирсинга Body Electric в Лос-Анджелесе, США, Брайан Кит Томпсон раскрыл опасность пирсинга между ягодицами. Его комментарий публикует издание TMZ.

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Речь идет об установке микродермалов (<украшение, состоящее из накрутки — верхней части, расположенной над кожей, — и якоря, который помещается под кожу через разрез — прим. «Ленты.ру») чуть ниже области копчика. Подобное украшение недавно установила и продемонстрировала на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) американская хип-хоп-исполнительница Карди Би.

По словам Томпсона, подобный прокол следует делать с осторожностью, поскольку он имеет высокий риск инфицирования, требует длительного заживления и может оставить серьезные шрамы.

« К а к т о л ь к о в ы с д е л а е т е ч т о - т о п о д о б н о е , в а м п р и д е т с я ж и т ь с э т и м . В ы б у д е т е в ы н у ж д е н ы с п р а в л я т ь с я с о в с е м и в о з н и к а ю щ и м и п р о б л е м а м и » , — з а я в и л с п е ц и а л и с т .

В мае 2022 года сообщалось, что блогерша с никнеймом fkatwigslove сделала пирсинг уха и потратила на лечение десятки тысяч рублей.