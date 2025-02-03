Стилист назвала главные правила теории «неожиданного красного»

Даже небольшая деталь красного цвета может сделать спокойный образ эффектным и незабываемым, рассказала Москве 24 стилист Ирина Понякина.

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По ее словам, существует теория "неожиданного красного", которая однажды была выдвинута дизайнером интерьера.

" Е е с м ы с л з а к л ю ч а е т с я в т о м , ч т о е с л и д о б а в и т ь л ю б у ю к р а с н у ю в е щ ь – н е в а ж н о , к а к о г о р а з м е р а – в и н т е р ь е р , в к о т о р о м о н а н и с ч е м н е с о ч е т а е т с я , о н а с т а н е т в н е м а к ц е н т о м и п р о с т р а н с т в о а в т о м а т и ч е с к и б у д е т в ы г л я д е т ь л у ч ш е " , – п о я с н и л а э к с п е р т . Такой несложный дизайнерский прием отлично работает и при составлении нарядов. И тут можно вспомнить прошлогодний тренд на красные колготки. Они особенно хорошо смотрелись в спокойном образе, например в ахроматических цветах.

Кстати, роль "неожиданного красного" может сыграть даже помада этого цвета. Аутфит сразу станет ярче и будет привлекать внимание.

" К р о м е т о г о , и н т е р е с н о с м о т р и т с я о б р а з , к о г д а в н е м е с т ь п е р е к л и ч к а : н а п р и м е р , м а н и к ю р в к р а с н о м о т т е н к е п о в т о р я е т к а к а я - т о в е щ ь в т а к о м ж е ц в е т е " , – о т м е т и л а П о н я к и н а .

А тем, кто считает, что красный им не идет, стилист посоветовала помнить, что этот цвет имеет огромное количество оттенков, и один из них обязательно будет украшать человека. Просто надо всегда тщательно выбирать.

Также стоит учитывать, что любой оттенок имеет важное значение именно в портретной зоне. Здесь его воздействие на цвет лица и в целом на гармоничное восприятие образа очень велико, добавила эксперт.

П о э т о м у б е з о п а с н е е в с е г о и с п о л ь з о в а т ь т а к и е я р к и е ц в е т а д а л ь ш е о т л и ц а . Н а п р и м е р , м о ж н о д о б а в и т ь о б у в ь к р а с н о г о ц в е т а , с у м о ч к у , п е р ч а т к и и л и о п я т ь ж е к о л г о т к и .

Ранее стилист Варвара Ферштут рассказала, какие вещи будут в тренде в 2025 году. Она посоветовала обратить внимание на крупные браслеты из цветного пластика, которые можно миксовать с металлическими или носить отдельно. А также на большие металлические чокеры и крупные серьги.