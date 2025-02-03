Визажист объяснила, как сделать «морозный» макияж

Визажист Рассадина: тени с крупными блестками помогут сделать "морозный" макияж
Для создания трендового «морозного» макияжа потребуются румяна в холодно-розовом оттенке, кремовые тени с крупными блестками и спаркл. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по макияжу, визажист и бьюти-блогер Ирина Рассадина.
Прежде всего она советует нанести на кожу лица увлажняющий тоник и сыворотку, а также крем или базу под макияж. После этого можно использовать тональный крем и немного припудрить Т-зону. Румяна визажист рекомендует наносить «плотно и широко». Чтобы сделать акцент на глазах, она рекомендует использовать тени с крупными блестками.
«Выбирать лучше кремовые: они просты в нанесении, но при этом имеют невероятную стойкость. <...> Далее наступает очередь спаркла в холодном оттенке, который даст необходимый в «морозном» макияже равномерный блеск. Средство надо обильно нанести пальчиком на веко, выступающую часть скулы, губы поверх блеска или помады и декольте, если оно открыто», — заключила Рассадина.
Визажист Игари Синобу до этого предложила японскую технику нанесения антивозрастного макияжа под названием Igari make-up. По ее словам, нанесение румян под глаза поможет придать лицу более свежий и молодой вид. Кремовые или жидкие румяна визажист рекомендует использовать не на скулах, а в центре лица до контура глаз, чтобы замаскировать темные круги и морщины и сделать лицо более отдохнувшим.