Визажист объяснила, как сделать «морозный» макияж

Для создания трендового «морозного» макияжа потребуются румяна в холодно-розовом оттенке, кремовые тени с крупными блестками и спаркл. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по макияжу, визажист и бьюти-блогер Ирина Рассадина.

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Прежде всего она советует нанести на кожу лица увлажняющий тоник и сыворотку, а также крем или базу под макияж. После этого можно использовать тональный крем и немного припудрить Т-зону. Румяна визажист рекомендует наносить «плотно и широко». Чтобы сделать акцент на глазах, она рекомендует использовать тени с крупными блестками.

« В ы б и р а т ь л у ч ш е к р е м о в ы е : о н и п р о с т ы в н а н е с е н и и , н о п р и э т о м и м е ю т н е в е р о я т н у ю с т о й к о с т ь . < . . . > Д а л е е н а с т у п а е т о ч е р е д ь с п а р к л а в х о л о д н о м о т т е н к е , к о т о р ы й д а с т н е о б х о д и м ы й в « м о р о з н о м » м а к и я ж е р а в н о м е р н ы й б л е с к . С р е д с т в о н а д о о б и л ь н о н а н е с т и п а л ь ч и к о м н а в е к о , в ы с т у п а ю щ у ю ч а с т ь с к у л ы , г у б ы п о в е р х б л е с к а и л и п о м а д ы и д е к о л ь т е , е с л и о н о о т к р ы т о » , — з а к л ю ч и л а Р а с с а д и н а .

Визажист Игари Синобу до этого предложила японскую технику нанесения антивозрастного макияжа под названием Igari make-up. По ее словам, нанесение румян под глаза поможет придать лицу более свежий и молодой вид. Кремовые или жидкие румяна визажист рекомендует использовать не на скулах, а в центре лица до контура глаз, чтобы замаскировать темные круги и морщины и сделать лицо более отдохнувшим.