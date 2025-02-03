Певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в сияющей полупрозрачной юбке с акцентом на бедрах. Звезда разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя Дженнифер Лопес показала наряд, который выбрала для 67-й церемонии вручения премии «Грэмми». Певица надела черную укороченную водолазку и сияющую полупрозрачную макси-юбку Stéphane Rolland с акцентом на бедрах и шлейфом. Актриса добавила к образу босоножки и золотой клатч. Визажист Мэри Филлипс сделала знаменитости макияж с черными стрелками и нюдовым блеском для губ, а стилисты уложили волосы в легкие локоны.

Дженнифер Лопес пропустила красную дорожку «Грэмми». Позже певица вышла на сцену, чтобы вручить награду за лучший латиноамериканский поп-альбом, которую получила Шакира за «Las Mujeres Ya No Lloran».

Шакира пришла на церемонию в наряде, расшитым бисером, от бренда Etro. Певица надела платье, которое состояло из черно-оранжевого боди и прозрачной юбки с цветочной вышивкой и шлейфом. Поп-исполнительница добавила к нему золотые массивные серьги и босоножки. Визажисты сделали знаменитости макияж с черными стрелками и розовыми губами.