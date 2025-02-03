Откровенный образ американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес на вечеринке перед музыкальной премией «Грэмми» обругали в сети фразой «это за гранью». Материал публикует Daily Mail.

55-летняя знаменитость посетила мероприятие в облегающем красно-коричневом макси-платье бренда LaPointe, отказавшись от бюстгальтера. В свою очередь, наряд оказался оформлен глубоким декольте и обнажал спину артистки. Также она уложила волосы в гладкий пучок, надела серьги, колье и кольца с прозрачными камнями и сделала макияж в коричневой гамме.

Читатели издания оценили внешний вид Лопес в комментариях.

« Д ж е й з д е с ь в ы г л я д и т к р а с и в о , э т о т м а к и я ж д е л а е т е е м о л о ж е . Н о у п л а т ь я с л и ш к о м г л у б о к о е д е к о л ь т е » , « У н е е о т с у т с т в у ю т п е р е д н я я и з а д н я я ч а с т и н а р я д а » , « О т к р о в е н н ы е д е ш е в ы е п л а т ь я е е с т а р я т и з а с т а в л я ю т в ы г л я д е т ь т а к , б у д т о о н а в о т ч а я н и и » , « Е й д е й с т в и т е л ь н о н у ж е н д р у г о й о б р а з , т а к к а к э т о у ж е з а г р а н ь ю » , « Э к с г и б и ц и о н и с т к а » , — з а я в и л и ю з е р ы .

В декабре 2024 года Дженнифер Лопес в откровенном виде пришла на показ фильма «Неудержимый», продюсером которого стал ее бывший супруг актер Бен Аффлек.