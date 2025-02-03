Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук вышла на связь после необычной операции и рассказала о самочувствии

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук после двух родов решилась на необычную операцию — интимную пластику. Еще в декабре она сообщила, что намеревается проделать процедуру, а накануне вышла на связь прямо из больницы и сообщила, что готовится к операции. Судя по настрою Иры, страшно ей не было совсем. «Я вообще не волнуюсь, не переживаю. И в целом мне сказали, что если я буду хорошо себя чувствовать, то могу сегодня же поехать домой», — рассказала она в личном Telegram-канале.

Уже сегодня утром Пинчук обратилась к подписчикам и призналась, что чувствует себя отлично. «На одну счастливую женщину в мире стало больше», — призналась она. Кроме того, Ира заметила: она не стесняется открыто говорить о проделанной операции и ее результатах. «Я вообще считаю, это самая главная операция, которую стоит делать после родов... Я сделала грудь и не такая была счастливая, когда сделала другую пластику», — обратилась экс-участница скандального телешоу к подписчикам.

Ранее Ирина Пинчук раскрыла, на какой серьезный шаг решилась ради улучшения внешности.