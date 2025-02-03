Черные колготки и чулки: с чем и как носить весной

Черные колготки и чулки — нестареющая классика, которая делает образ более стильным и собранным. Весной, когда хочется легкости, воздушности и женственности, важно уметь правильно их сочетать, чтобы не утяжелить аутфит и не выглядеть при этом пошло или странно. Разбираемся со стилистом Машей Ведерниковой, с чем и как носить черные колготки и чулки, чтобы выглядеть актуально и элегантно.

Плотность имеет значение

« В е с н о й л у ч ш е о т л о ж и т ь с л и ш к о м п л о т н ы е ( 8 0 — 1 0 0 D E N ) к о л г о т к и в с т о р о н у — о н и с о з д а ю т о щ у щ е н и е з и м н е й т я ж е с т и , д а и с л е г к и м и л е т я щ и м и п л а т ь я м и с м о т р я т с я н е о ч е н ь ( и с к л ю ч е н и е — к о г д а в ы я в н ы м о б р а з о м п ы т а е т е с ь и м е н н о и г р а т ь н а к о н т р а с т а х , с к а ж е м , н а д е в а я ш е л к о в о е п л а т ь е - к о м б и н а ш к у , п л о т н ы е к о л г о т к и и т я ж е л ы е б о т и н к и ) » , — о б ъ я с н я е т с т и л и с т .

Оптимальный вариант — тонкие матовые колготки 20—40 DEN. Если хочется выразительности, можно выбрать модели с эффектом пудры или легкого сатинового блеска. Для чулок — классические тонкие варианты с широкой резинкой или узором.

Полупрозрачные колготки + легкие ткани = элегантность

Весенние наряды становятся легче, воздушнее: летящие платья, струящиеся юбки, ажурные блузы. Чтобы образ смотрелся гармонично, лучше выбирать полупрозрачные черные колготки. Они создадут баланс между весенней легкостью и сдержанной элегантностью.

« К о н е ч н о , т у т б у д у т у м е с т н ы т у ф л и н а к а б л у к а х , и з я щ н ы е б о с о н о ж к и , б а л е т к и и л и к л а с с и ч е с к и е л о ф е р ы , е с л и в ы х о т и т е с д е л а т ь о б р а з б о л е е ф о р м а л ь н ы м . К с т а т и , о т л и ч н ы й в а р и а н т — н а д е т ь с н и м и н о с к и к о н т р а с т н о г о ц в е т а — н а п р и м е р , к р а с н ы е и л и з е л е н ы е » , — п р е д л а г а е т э к с п е р т п о м о д е .

Узоры, сетка и эффектные детали

Весной можно позволить себе больше выразительности! Черные колготки с мелкой сеткой, легкими геометрическими или флоральными узорами, точками или швом сзади сделают образ интереснее. Главное — не перегружать комплект: если колготки с узором, пусть одежда будет лаконичной.

Идеальная обувь — контрастная или в тон

Классический дуэт — черные колготки + черная обувь. Но если хочется добавить изюминку, попробуйте бежевые, белые, красные или пастельные туфли и ботильоны. Лаконичные лоферы, изящные балетки и весенние ботильоны также прекрасно дополнят образ. Но старайтесь ставить только один цветовой акцент, иначе получится слишком пестро.

Черные колготки с мини — не всегда провокация

Мини-юбки и короткие платья в сочетании с черными колготками — беспроигрышный вариант. Чтобы не выглядеть слишком вызывающе, выбирайте матовые модели средней плотности и обувь без экстремально высокого каблука. Отличный вариант — ботильоны, казаки, грубые ботинки.

Сочетание с цветной одеждой

Черные колготки отлично гармонируют с яркими цветами. Сочетайте их с трендовыми весенними оттенками: глубоким синим, бордовым, изумрудным, пастельной гаммой, карамельным и терракотовым. Такой прием делает образ эффектным и дорогим.

Как носить чулки, чтобы не выглядеть вульгарно

Чулки весной — это про женственность, но важно правильно их вписать в повседневные образы. Лучше всего они смотрятся с классическими платьями-футлярами, юбками-миди, удлиненными жакетами и тренчами. Также выбирайте модели с лаконичным кружевом или гладкие, без агрессивных деталей.