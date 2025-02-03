В России откроются магазины бренда одежды из Казахстана

В России запланировано открытие пяти магазинов бренда одежды из Казахстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров, совладельца REC + retail group Наталию Кермедчиеву.

В России откроются магазины бренда одежды из Казахстана
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Ближайшее открытие магазина казахстанского бренда одежды запланировано на февраль, уточнила Кермедчиева. Размер инвестиций, по ее словам, составит около 1 миллиона долларов, а средний чек — 6-7 тысяч рублей. Перспективы марки на российском рынке эксперт назвала хорошими, но других деталей о бренде, планирующем выйти на рынок в России, не раскрыла.

Поставки текстильных изделий в Россию из Казахстана демонстрируют рост, добавила собеседница агентства. Спрос на рынках других стран дает брендам возможность снизить себестоимость производства, а сохраняющийся тренд на минимализм только упрощает ситуацию, заключила Кермедчиева.

Ранее стало известно, что в 2025 году на российский рынок захотели выйти 13 иностранных брендов, десять из которых связаны с одеждой. Страна представляет интерес для небольших семейных брендов, уточнила старший директор СORE.XP Марина Малахатько. При этом эксперт не стала раскрывать названия компаний, пояснив, что они находятся на стадии согласования сделок.

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Марина Малахатько