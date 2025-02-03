После скандала с «голой» вечеринкой Настя Ивлеева изменилась до неузнаваемости. Она отказалась от блонда, перекрасилась в темный цвет и стала носить более закрытую одежду. Дизайнер и основатель собственного бренда одежды Be in love Артем Терентьев считает, что блогерше идет новый стиль, но ее образ портят многочисленные татуировки. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

« Е с л и Н а с т ю И в л е е в у с у д и т ь с о с т о р о н ы ч у в с т в а с т и л я , т о , п о к р а й н е й м е р е , н а м о й с у б ъ е к т и в н ы й в з г л я д , о н а с т а л а в ы г л я д е т ь к у д а л у ч ш е , ч е м р а н ь ш е ! К а к г о в о р и т с я , н а ч а л а в х о д и т ь в т у д в е р ь . Р а н ь ш е я б ы н а з в а л е е с т и л ь о д е ж д ы « н о ч н а я б а б о ч к а » ! Э т о б ы л о ч е р е с ч у р ! П р и ч е м в с е . П о ш л о с т и в о б р а з е в с е г д а д о л ж н о б ы т ь в м е р у , а у н е е б ы л б о л ь ш о й п е р е б о р . К о н е ч н о , о н а э п а т и р о в а л а э т и м п у б л и к у , б ы л а н а п е р в ы х п о л о с а х т а б л о и д о в и н а р а б а т ы в а л а а у д и т о р и ю , н о … . В с е м у е с т ь п р е д е л , ч е г о н е л ь з я с к а з а т ь , к с л о в у , о е е с т и л е с е й ч а с ! О н с т а л б о л е е с д е р ж а н н ы й и э л е г а н т н ы й , в о с н о в н о м в т е м н ы х т о н а х , б е з у с л о в н о , о н а д о с и х п о р н о с и т м и н и ю б к и и к о р о т к и е п л а т ь я , н о д а ж е э т а д л и н а п р е т е р п е л а к а р д и н а л ь н ы е и з м е н е н и я ! Е с л и с р а в н и в а т ь ф о т о Н а с т и т о г д а и с е й ч а с , б у д т о д в а р а з н ы х ч е л о в е к а . Н о с т и л ь Н а с т и , б е з у с л о в н о , п о р т я т е е т а т у и р о в к и , к о т о р ы х с т а л о м н о г о и к о т о р ы е в о о б щ е н е с о ч е т а ю т с я с е е л у к а м и ! » — з а я в и л д и з а й н е р .

Терентьев предложил вспомнить Настю во времена ее работы в тревел-шоу. Тогда блогерша ходила в джинсах, майке-алкоголичке, и ее тату не выглядели столь вызывающими. По мере того, как Ивлеева становилась героиней глянца, татуировки «выбивались» из изменившегося образа Насти.

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