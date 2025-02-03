«Будто два разных человека»: как изменился стиль Ивлеевой после скандала с «голой» вечеринкой
После скандала с «голой» вечеринкой Настя Ивлеева изменилась до неузнаваемости. Она отказалась от блонда, перекрасилась в темный цвет и стала носить более закрытую одежду. Дизайнер и основатель собственного бренда одежды Be in love Артем Терентьев считает, что блогерше идет новый стиль, но ее образ портят многочисленные татуировки. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».
«Если Настю Ивлееву судить со стороны чувства стиля, то, по крайней мере, на мой субъективный взгляд, она стала выглядеть куда лучше, чем раньше! Как говорится, начала входить в ту дверь. Раньше я бы назвал ее стиль одежды «ночная бабочка»! Это было чересчур! Причем все. Пошлости в образе всегда должно быть в меру, а у нее был большой перебор. Конечно, она эпатировала этим публику, была на первых полосах таблоидов и нарабатывала аудиторию, но…. Всему есть предел, чего нельзя сказать, к слову, о ее стиле сейчас! Он стал более сдержанный и элегантный, в основном в темных тонах, безусловно, она до сих пор носит мини юбки и короткие платья, но даже эта длина претерпела кардинальные изменения! Если сравнивать фото Насти тогда и сейчас, будто два разных человека. Но стиль Насти, безусловно, портят ее татуировки, которых стало много и которые вообще не сочетаются с ее луками!» — заявил дизайнер.
Терентьев предложил вспомнить Настю во времена ее работы в тревел-шоу. Тогда блогерша ходила в джинсах, майке-алкоголичке, и ее тату не выглядели столь вызывающими. По мере того, как Ивлеева становилась героиней глянца, татуировки «выбивались» из изменившегося образа Насти.
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«Когда она переходила на сторону люкса, то как бы не дотягивала до него. Визуальная составляющая очень важна, и, когда вы забиваете тело большими тату, важно помнить о том, что с возрастом это будет смотреться иначе и ваш стиль по-любому поменяется. Сейчас тату Насти не в кассу. Но, с другой стороны, как же ей идет с темным цветом волос! Вспомним тот грязный бонд с переходом в желтизну и отросшими корнями, конечно, можно опять вернуться к теме близости к народу, что Настя была таким народным любимчиком, но мы сейчас видим картину, как можно высоко летая очень низко упасть. Она стала выглядеть намного дороже и естественнее! А естественность всегда была и будет в моде. Если Настя будет и дальше последовательна в правильности своего выбора в одежде, то перед ней откроется та самая дверь в лучшее будущее. У Насти есть изюминка во внешности и собственный стиль, важно не переходить границы, а с этим пока плохо получается», — резюмировал Артем.