Чистый афродизиак: какие ноты женского парфюма мужчины готовы слушать вечно

Ни для кого не секрет, что аромат — едва ли не главный фактор, который может как оттолкнуть, так и привлечь мужчину. Более того, сильный пол на уровне инстинктов могут притягивать определенные ноты парфюма. Уже заинтересовались, какие именно? Тогда эта статья точно будет вам полезна.

Выбираем «правильные» духи для флирта и соблазнения
© globallookpress.com

Парфюмер Екатерина Сиордия раскрыла особенности потенциально привлекательных для мужчин духов. Едва ощутив шлейф таких ароматов, они захотят познакомиться с их обладательницей поближе и познать все грани ее характера и личности. Но тут есть нюанс. Самая важная «нота», которую хотят слышать все без исключения мужчины — это запах женского чистого тела. Порой именно он влечет сильнее всего. А парфюм должен не перебивать или заглушать, а органично дополнять его, сливаясь в уникальную, манящую композицию с ароматом кожи и волос владелицы.

Цветочные

Универсального аромата, который действовал бы абсолютно на всех мужчин как афродизиак, не существует, но так как женщины в большинстве своем ассоциируются у мужчин с нежным цветком, то и в парфюме они хотят слышать едва уловимые цветочные ноты: иланг-иланг, роза, жасмин, ландыш, говорит эксперт. При этом важно уловить баланс, выбирать не слишком сладкие, душащие духи. Чересчур «громкий» аромат, скорее, оттолкнет, так как будет перебивать естественный запах женщины. А при первом знакомстве именно он будет интересовать кавалера превыше всего.

Молочные и кондитерские

Парфюмер рекомендует обратить внимание и на сливочно-кондитерские ноты в аромате. Они тоже привлекают сильный пол, но не потому, что мужчины постоянно голодны. Подобные запахи заставляют «взрослых мальчиков» вспомнить о таком приятном и родном аромате, который ассоциировался у них с нежностью в далеком детстве.

«Сливочные и кондитерские, лактонные ноты ассоциируются с первым любимым запахом. Это запах молока матери. Он вызывает приятные ощущения безопасности. Но слишком тяжелые и насыщенные лучше не выбирать. Подойдут ароматы с легкими нотами сливок, карамели, шоколада, печенюшек. Что-то такое, к чему хочется приблизиться, чтобы вдыхать снова и снова», поясняет эксперт.

Древесные

Эти ноты вызывают ассоциации с уравновешенностью и спокойствием. Если хотите подчеркнуть в себе эти особенности характера, смело наносите такой парфюм перед свиданием. Мужчинам подобные мягкие ароматы тоже очень нравятся. А вот резкие, нишевые, насыщенные нотами мускуса, кожи, акватические могут вызывать отторжение. Мало того, от подобных запахов у собеседника вполне может разболеться голова. И тогда о близком знакомстве и бурном романе мечтать не придется.

Екатерина подчеркивает, что ее рекомендации имеют общий характер, ведь в каждом конкретном случае тот или иной аромат способен вызвать у мужчины как негативные, так и положительные ассоциации. Все индивидуально и зависит от личных пристрастий того или иного человека.