Выбираем «правильные» духи для флирта и соблазнения

Ни для кого не секрет, что аромат — едва ли не главный фактор, который может как оттолкнуть, так и привлечь мужчину. Более того, сильный пол на уровне инстинктов могут притягивать определенные ноты парфюма. Уже заинтересовались, какие именно? Тогда эта статья точно будет вам полезна.

Парфюмер Екатерина Сиордия раскрыла особенности потенциально привлекательных для мужчин духов. Едва ощутив шлейф таких ароматов, они захотят познакомиться с их обладательницей поближе и познать все грани ее характера и личности. Но тут есть нюанс. Самая важная «нота», которую хотят слышать все без исключения мужчины — это запах женского чистого тела. Порой именно он влечет сильнее всего. А парфюм должен не перебивать или заглушать, а органично дополнять его, сливаясь в уникальную, манящую композицию с ароматом кожи и волос владелицы.

Цветочные

Универсального аромата, который действовал бы абсолютно на всех мужчин как афродизиак, не существует, но так как женщины в большинстве своем ассоциируются у мужчин с нежным цветком, то и в парфюме они хотят слышать едва уловимые цветочные ноты: иланг-иланг, роза, жасмин, ландыш, говорит эксперт. При этом важно уловить баланс, выбирать не слишком сладкие, душащие духи. Чересчур «громкий» аромат, скорее, оттолкнет, так как будет перебивать естественный запах женщины. А при первом знакомстве именно он будет интересовать кавалера превыше всего.

Молочные и кондитерские

Парфюмер рекомендует обратить внимание и на сливочно-кондитерские ноты в аромате. Они тоже привлекают сильный пол, но не потому, что мужчины постоянно голодны. Подобные запахи заставляют «взрослых мальчиков» вспомнить о таком приятном и родном аромате, который ассоциировался у них с нежностью в далеком детстве.

« С л и в о ч н ы е и к о н д и т е р с к и е , л а к т о н н ы е н о т ы а с с о ц и и р у ю т с я с п е р в ы м л ю б и м ы м з а п а х о м . Э т о з а п а х м о л о к а м а т е р и . О н в ы з ы в а е т п р и я т н ы е о щ у щ е н и я б е з о п а с н о с т и . Н о с л и ш к о м т я ж е л ы е и н а с ы щ е н н ы е л у ч ш е н е в ы б и р а т ь . П о д о й д у т а р о м а т ы с л е г к и м и н о т а м и с л и в о к , к а р а м е л и , ш о к о л а д а , п е ч е н ю ш е к . Ч т о - т о т а к о е , к ч е м у х о ч е т с я п р и б л и з и т ь с я , ч т о б ы в д ы х а т ь с н о в а и с н о в а » , — п о я с н я е т э к с п е р т .

Древесные

Эти ноты вызывают ассоциации с уравновешенностью и спокойствием. Если хотите подчеркнуть в себе эти особенности характера, смело наносите такой парфюм перед свиданием. Мужчинам подобные мягкие ароматы тоже очень нравятся. А вот резкие, нишевые, насыщенные нотами мускуса, кожи, акватические могут вызывать отторжение. Мало того, от подобных запахов у собеседника вполне может разболеться голова. И тогда о близком знакомстве и бурном романе мечтать не придется.

Екатерина подчеркивает, что ее рекомендации имеют общий характер, ведь в каждом конкретном случае тот или иной аромат способен вызвать у мужчины как негативные, так и положительные ассоциации. Все индивидуально и зависит от личных пристрастий того или иного человека.