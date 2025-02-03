Модные женские стрижки в 2025 году: что выбрать на короткие, средние и длинные волосы
2025 год обещает стать периодом смелых и креативных экспериментов с волосами. В моду вернутся яркие и неординарные стрижки, такие как маллет, андеркат и гарсон. При этом не выйдут из трендов и классические формы — элегантное каре, сдержанный боб и аристократичный пикси. О том, что будет модно в наступающем году и как выбрать стрижку под свои индивидуальные особенности, — в материале «Ленты.ру».
Стрижки на короткие волосы
В 2025 году короткие стрижки вновь обретают популярность. Среди самых стильных вариантов на первое место выходят следующие.
Пикси
Стрижка пикси остается безусловным фаворитом у обладательниц коротких волос. Для такой стрижки характерны сильно укороченные по бокам и на затылке волосы, при этом небольшая длина на макушке, рассказала «Ленте.ру» тренер-технолог парикмахерского сервиса Марта Тухканен.
По словам эксперта, стрижку пикси можно сделать ультракороткой, ассиметричной, каскадной, разнообразить текстурированными слоями или легкими завитками — в таком варианте она будет более объемной.
Укладки со стрижкой пикси тоже можно делать разные, например, менять проборы, приглаживать или, наоборот, взбивать волосы.
Гарсон
Гарсон — это короткая асимметричная стрижка с четкими геометрическими линиями. Она отличается прямой, густой челкой, выстриженными висками и затылком, при этом макушка остается более объемной. Такая прическа зрительно удлиняет лицо и смотрится дерзко.
Чтобы стрижка гарсон смотрелась более романтично, можно сделать завивку или наоборот, — гладко уложить волосы, как это делала британская актриса Одри Хепберн.
Короткий боб
Короткий боб — ассиметричная стрижка, в которой самые длинные пряди обычно достигают линии подбородка. Стрижка имеет четкую форму и линию среза, челка при этом может быть прямая или косая, допускается и полное ее отсутствие.
«Короткий боб, или "классический боб", вновь станет актуальным в 2025 году. Эта стрижка выглядит стильно и элегантно, подходит практически для любого типа лица, визуально удлиняя его и делая образ более изящным», — поделилась Марта Тухканен.
Кроме того, такая стрижка подходит практически всем типам волос: вьющимся, прямым, густым или тонким.
Андеркат
Андеркат — асимметричная стрижка, при которой виски и затылок выбриваются практически под ноль, а пряди на макушке и челка остаются более длинными. Такой контраст создает эффектный и даже брутальный образ, поэтому базовой эту стрижку назвать нельзя.
Андеркат сегодня популярен у любительниц экспериментов с внешностью, поскольку укладывать его можно по-разному, в зависимости от настроения. Например, челку можно зачесать набок, создав эффект асимметрии, или заплести косичку из челки вдоль линии роста волос.
Такая стрижка особенно подходит девушкам с круглой формой лица — позволяет визуально вытянуть его и сделать черты более утонченными. При этом андеркат, как и любую другую стрижку, в целом можно адаптировать к любому типу внешности.
Каре
Стрижка каре — еще один нестареющий тренд, который будет актуален и в 2025 году. Такую стрижку можно отличить по четкой линии среза волос на уровне подбородка или чуть ниже.
Каре может быть прямым или слегка асимметричным, с прямой или рваной челкой. Особенно эта форма подойдет тем, кто хочет короткую стрижку, но на кардинальные перемены пока не готов.
Главная особенность в уходе за каре состоит в том, что эта стрижка требует укладки после каждого мытья головы. Укладывать каре можно с помощью утюжка, выпрямляя волосы, а можно накрутить пряди на плойку для создания легких локонов.
Классическое каре визуально удлиняет шею, подчеркивает черты лица, делает взгляд более выразительным и открытым. Такая стрижка будет идеальным вариантом для тех, кто имеет тонкие волосы, ведь она придаст им дополнительный объем.
Стрижки на волосы средней длины
Асимметричный боб
«Асимметричный боб — свежий взгляд на классическую стрижку для средних волос. Такой вариант предполагает, что с одной стороны волосы будут короче, а с другой — длиннее, на затылке при этом останется заметный объем. Асимметричный боб подойдет как на прямые, так и на волнистые волосы», — Марта Тухканен, тренер-технолог.
Ассиметричный боб станет отличным решением для обладательниц тонких волос, так как она визуально придает волосам дополнительный объем.
Шегги
«Шегги предполагает множество слоев, которые создают объем и текстуру. Стрижка выглядит живо, добавляет образу легкости. И подойдет она как на прямые, так и на кудрявые волосы», — отметила Марта Тухканен.
При этом шегги остается модной в любых вариантах:
- асимметричная;
- ровная;
- многоуровневая;
- с челкой и без.
Стрижку можно адаптировать практически под любой тип лица и с ее помощью скорректировать его контуры. Например, девушкам с круглым лицом стоит выбирать шегги не короче линии подбородка и удлиненную челку, а обладательницам вытянутого лица — максимально градуированный вариант с пробором на одну из сторон, не прямым.
Достоинство стрижки шегги заключается еще и в том, что она подойдет для любого объема волос. За счет взъерошенных прядок тонкие волосы будут казаться гуще, а слишком густые, наоборот, будут выглядеть менее объемными.
Лонг-боб
Стрижка лонг-боб представляет собой объемную, удлиненную версию классического боба. Она имеет четкую линию среза на уровне подбородка или чуть ниже, при этом укороченные пряди спереди и удлиненные сзади создают красивый, асимметричный силуэт.
«Длинный боб по-прежнему будет на пике популярности. Укладывать волосы с такой стрижкой можно по-разному, делая пряди прямыми или волнистыми. Пробор при этом будет хорошо смотреться как сбоку, так и посередине. А для завершения образа можно сделать косую или прямую челку», — Марта Тухканен, тренер-технолог.
Стрижку можно смело рекомендовать обладательницам тонких волос: визуально она увеличивает объем. При этом на густых и пышных волосах лонг-боб будет смотреться не менее эффектно.
Стрижки на длинные волосы
Каскад
Стрижка каскад по-прежнему будет востребована в 2025 году. Для этой многослойной прически характерен ступенчатый срез волос, при котором длина прядей равномерно уменьшается по направлению к лицу или макушке.
Такая техника создает легкий, воздушный объем, визуально удлиняя черты лица. Каскад можно сделать на волосах любой длины, но особенно эффектно он выглядит на длинных — именно такая прическа была у Рейчел из сериала «Друзья».
Сейчас в тренде не только гладко идеально уложенные волосы, но и небольшой эффект взъерошенности. Хорошо такая стрижка будет смотреться в сочетании с крупными локонами и челкой-шторкой.
Стрижку каскад не рекомендуется делать обладательницам очень тонких волос: она только подчеркнет недостатки.
Маллет
Маллет — стрижка, которая была популярна в 80-х годах прошлого века и вернулась в тренды десятилетия спустя. Многоуровневую прическу можно отличить по длинным волосам на затылке, короткой макушке и рваным концам. При этом длина и текстура верхних прядей могут быть абсолютно разными: маллет можно пригладить, как актриса Зендея, или взъерошить, как Дэвид Боуи.
При всей своей эксцентричности, стрижка маллет довольно универсальна: она подходит как для кудрявых, так и для прямых волос.
В тренды последних сезонов стрижку маллет вывели популярные американские певицы Майли Сайрус и Билли Айлиш.
Особенно хорошо эта прическа будет смотреться на девушках с узким или овальным типом лица. При этом современный маллет при желании можно адаптировать под любой тип внешности
Главные тенденции стрижек-2025
Слои
Многослойные стрижки — это лучший способ добавить объем длинным волосам, уверена Марта Тухканен. Легкие, текстурированные слои, начинающиеся от подбородка, подчеркнут длину и придадут образу динамичности. Чтобы сделать романтичную прическу на длинных волосах, их достаточно завить.
Одна длина
Срез одной длины подчеркивает густоту и придает волосам здоровый вид: он станет оптимальным выбором для обладательниц гладких и блестящих волос средней густоты. При этом волосы одной длины важно регулярно подравнивать, чтобы отдельные пряди не выбивались, а секущиеся кончики не портили образ.
Челки
«Челка остается трендовой деталью прически в 2025 году. Стоит упомянуть, что в моде разные ее варианты: от рваной и асимметричной до мягкой и прямой», — Марта Тухканен, тренер-технолог.
Советы по выбору стрижки
При выборе стрижки нужно ориентироваться не только на ее актуальность в нынешнем году, но и на свои параметры, включая форму лица и тип волос. Профессиональный мастер может адаптировать любую прическу под любую внешность, но все же есть определенные стрижки, которые лучше всего подойдут под те или иные особенности.
По форме лица
- Круглый тип лица. Подойдут асимметричные прически, удлиненные пряди у лица и стрижка-каскад.
- Квадратный тип лица. Хорошо будут смотреться длинные волнистые волосы, стрижка боб и градуированное каре.
- Ромбовидный тип лица. Стоит обратить внимание на каскад, пикси и удлиненный боб.
- Овальный тип лица считается эталоном, поэтому к нему подойдут практически все виды стрижек, не портящие пропорции.
По типу волос
- Тонкие волосы. Подходят стрижки пикси, короткий и удлиненный боб, каре, шегги, прямой срез.
- Густые волосы. Лучше выбирать каскад, ровный срез, пикси, гарсон или боб.
- Кудрявые волосы. Эффектно будет смотреться каскад, шегги, маллет и пикси.