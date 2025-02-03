Модные женские стрижки в 2025 году: что выбрать

2025 год обещает стать периодом смелых и креативных экспериментов с волосами. В моду вернутся яркие и неординарные стрижки, такие как маллет, андеркат и гарсон. При этом не выйдут из трендов и классические формы — элегантное каре, сдержанный боб и аристократичный пикси. О том, что будет модно в наступающем году и как выбрать стрижку под свои индивидуальные особенности, — в материале «Ленты.ру».

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Стрижки на короткие волосы

В 2025 году короткие стрижки вновь обретают популярность. Среди самых стильных вариантов на первое место выходят следующие.

Пикси

Стрижка пикси остается безусловным фаворитом у обладательниц коротких волос. Для такой стрижки характерны сильно укороченные по бокам и на затылке волосы, при этом небольшая длина на макушке, рассказала «Ленте.ру» тренер-технолог парикмахерского сервиса Марта Тухканен.

По словам эксперта, стрижку пикси можно сделать ультракороткой, ассиметричной, каскадной, разнообразить текстурированными слоями или легкими завитками — в таком варианте она будет более объемной.

Укладки со стрижкой пикси тоже можно делать разные, например, менять проборы, приглаживать или, наоборот, взбивать волосы.

Гарсон

Гарсон — это короткая асимметричная стрижка с четкими геометрическими линиями. Она отличается прямой, густой челкой, выстриженными висками и затылком, при этом макушка остается более объемной. Такая прическа зрительно удлиняет лицо и смотрится дерзко.

Чтобы стрижка гарсон смотрелась более романтично, можно сделать завивку или наоборот, — гладко уложить волосы, как это делала британская актриса Одри Хепберн.

Короткий боб

Короткий боб — ассиметричная стрижка, в которой самые длинные пряди обычно достигают линии подбородка. Стрижка имеет четкую форму и линию среза, челка при этом может быть прямая или косая, допускается и полное ее отсутствие.

« К о р о т к и й б о б , и л и " к л а с с и ч е с к и й б о б " , в н о в ь с т а н е т а к т у а л ь н ы м в 2 0 2 5 г о д у . Э т а с т р и ж к а в ы г л я д и т с т и л ь н о и э л е г а н т н о , п о д х о д и т п р а к т и ч е с к и д л я л ю б о г о т и п а л и ц а , в и з у а л ь н о у д л и н я я е г о и д е л а я о б р а з б о л е е и з я щ н ы м » , — п о д е л и л а с ь М а р т а Т у х к а н е н .

Кроме того, такая стрижка подходит практически всем типам волос: вьющимся, прямым, густым или тонким.

Андеркат

Андеркат — асимметричная стрижка, при которой виски и затылок выбриваются практически под ноль, а пряди на макушке и челка остаются более длинными. Такой контраст создает эффектный и даже брутальный образ, поэтому базовой эту стрижку назвать нельзя.

Андеркат сегодня популярен у любительниц экспериментов с внешностью, поскольку укладывать его можно по-разному, в зависимости от настроения. Например, челку можно зачесать набок, создав эффект асимметрии, или заплести косичку из челки вдоль линии роста волос.

Такая стрижка особенно подходит девушкам с круглой формой лица — позволяет визуально вытянуть его и сделать черты более утонченными. При этом андеркат, как и любую другую стрижку, в целом можно адаптировать к любому типу внешности.

Каре

Стрижка каре — еще один нестареющий тренд, который будет актуален и в 2025 году. Такую стрижку можно отличить по четкой линии среза волос на уровне подбородка или чуть ниже.

Каре может быть прямым или слегка асимметричным, с прямой или рваной челкой. Особенно эта форма подойдет тем, кто хочет короткую стрижку, но на кардинальные перемены пока не готов.

Главная особенность в уходе за каре состоит в том, что эта стрижка требует укладки после каждого мытья головы. Укладывать каре можно с помощью утюжка, выпрямляя волосы, а можно накрутить пряди на плойку для создания легких локонов.

Классическое каре визуально удлиняет шею, подчеркивает черты лица, делает взгляд более выразительным и открытым. Такая стрижка будет идеальным вариантом для тех, кто имеет тонкие волосы, ведь она придаст им дополнительный объем.

Стрижки на волосы средней длины

Асимметричный боб

« А с и м м е т р и ч н ы й б о б — с в е ж и й в з г л я д н а к л а с с и ч е с к у ю с т р и ж к у д л я с р е д н и х в о л о с . Т а к о й в а р и а н т п р е д п о л а г а е т , ч т о с о д н о й с т о р о н ы в о л о с ы б у д у т к о р о ч е , а с д р у г о й — д л и н н е е , н а з а т ы л к е п р и э т о м о с т а н е т с я з а м е т н ы й о б ъ е м . А с и м м е т р и ч н ы й б о б п о д о й д е т к а к н а п р я м ы е , т а к и н а в о л н и с т ы е в о л о с ы » , — М а р т а Т у х к а н е н , т р е н е р - т е х н о л о г .

Ассиметричный боб станет отличным решением для обладательниц тонких волос, так как она визуально придает волосам дополнительный объем.

Шегги

« Ш е г г и п р е д п о л а г а е т м н о ж е с т в о с л о е в , к о т о р ы е с о з д а ю т о б ъ е м и т е к с т у р у . С т р и ж к а в ы г л я д и т ж и в о , д о б а в л я е т о б р а з у л е г к о с т и . И п о д о й д е т о н а к а к н а п р я м ы е , т а к и н а к у д р я в ы е в о л о с ы » , — о т м е т и л а М а р т а Т у х к а н е н .

При этом шегги остается модной в любых вариантах:

асимметричная;

ровная;

многоуровневая;

с челкой и без.

Стрижку можно адаптировать практически под любой тип лица и с ее помощью скорректировать его контуры. Например, девушкам с круглым лицом стоит выбирать шегги не короче линии подбородка и удлиненную челку, а обладательницам вытянутого лица — максимально градуированный вариант с пробором на одну из сторон, не прямым.

Достоинство стрижки шегги заключается еще и в том, что она подойдет для любого объема волос. За счет взъерошенных прядок тонкие волосы будут казаться гуще, а слишком густые, наоборот, будут выглядеть менее объемными.

Лонг-боб

Стрижка лонг-боб представляет собой объемную, удлиненную версию классического боба. Она имеет четкую линию среза на уровне подбородка или чуть ниже, при этом укороченные пряди спереди и удлиненные сзади создают красивый, асимметричный силуэт.

« Д л и н н ы й б о б п о - п р е ж н е м у б у д е т н а п и к е п о п у л я р н о с т и . У к л а д ы в а т ь в о л о с ы с т а к о й с т р и ж к о й м о ж н о п о - р а з н о м у , д е л а я п р я д и п р я м ы м и и л и в о л н и с т ы м и . П р о б о р п р и э т о м б у д е т х о р о ш о с м о т р е т ь с я к а к с б о к у , т а к и п о с е р е д и н е . А д л я з а в е р ш е н и я о б р а з а м о ж н о с д е л а т ь к о с у ю и л и п р я м у ю ч е л к у » , — М а р т а Т у х к а н е н , т р е н е р - т е х н о л о г .

Стрижку можно смело рекомендовать обладательницам тонких волос: визуально она увеличивает объем. При этом на густых и пышных волосах лонг-боб будет смотреться не менее эффектно.

Стрижки на длинные волосы

Каскад

Стрижка каскад по-прежнему будет востребована в 2025 году. Для этой многослойной прически характерен ступенчатый срез волос, при котором длина прядей равномерно уменьшается по направлению к лицу или макушке.

Такая техника создает легкий, воздушный объем, визуально удлиняя черты лица. Каскад можно сделать на волосах любой длины, но особенно эффектно он выглядит на длинных — именно такая прическа была у Рейчел из сериала «Друзья».

Сейчас в тренде не только гладко идеально уложенные волосы, но и небольшой эффект взъерошенности. Хорошо такая стрижка будет смотреться в сочетании с крупными локонами и челкой-шторкой.

Стрижку каскад не рекомендуется делать обладательницам очень тонких волос: она только подчеркнет недостатки.

Маллет

Маллет — стрижка, которая была популярна в 80-х годах прошлого века и вернулась в тренды десятилетия спустя. Многоуровневую прическу можно отличить по длинным волосам на затылке, короткой макушке и рваным концам. При этом длина и текстура верхних прядей могут быть абсолютно разными: маллет можно пригладить, как актриса Зендея, или взъерошить, как Дэвид Боуи.

При всей своей эксцентричности, стрижка маллет довольно универсальна: она подходит как для кудрявых, так и для прямых волос.

В тренды последних сезонов стрижку маллет вывели популярные американские певицы Майли Сайрус и Билли Айлиш.

Особенно хорошо эта прическа будет смотреться на девушках с узким или овальным типом лица. При этом современный маллет при желании можно адаптировать под любой тип внешности

Главные тенденции стрижек-2025

Слои

Многослойные стрижки — это лучший способ добавить объем длинным волосам, уверена Марта Тухканен. Легкие, текстурированные слои, начинающиеся от подбородка, подчеркнут длину и придадут образу динамичности. Чтобы сделать романтичную прическу на длинных волосах, их достаточно завить.

Одна длина

Срез одной длины подчеркивает густоту и придает волосам здоровый вид: он станет оптимальным выбором для обладательниц гладких и блестящих волос средней густоты. При этом волосы одной длины важно регулярно подравнивать, чтобы отдельные пряди не выбивались, а секущиеся кончики не портили образ.

Челки

« Ч е л к а о с т а е т с я т р е н д о в о й д е т а л ь ю п р и ч е с к и в 2 0 2 5 г о д у . С т о и т у п о м я н у т ь , ч т о в м о д е р а з н ы е е е в а р и а н т ы : о т р в а н о й и а с и м м е т р и ч н о й д о м я г к о й и п р я м о й » , — М а р т а Т у х к а н е н , т р е н е р - т е х н о л о г .

Советы по выбору стрижки

При выборе стрижки нужно ориентироваться не только на ее актуальность в нынешнем году, но и на свои параметры, включая форму лица и тип волос. Профессиональный мастер может адаптировать любую прическу под любую внешность, но все же есть определенные стрижки, которые лучше всего подойдут под те или иные особенности.

По форме лица

Круглый тип лица. Подойдут асимметричные прически, удлиненные пряди у лица и стрижка-каскад.

Подойдут асимметричные прически, удлиненные пряди у лица и стрижка-каскад. Квадратный тип лица. Хорошо будут смотреться длинные волнистые волосы, стрижка боб и градуированное каре.

Хорошо будут смотреться длинные волнистые волосы, стрижка боб и градуированное каре. Ромбовидный тип лица. Стоит обратить внимание на каскад, пикси и удлиненный боб.

Стоит обратить внимание на каскад, пикси и удлиненный боб. Овальный тип лица считается эталоном, поэтому к нему подойдут практически все виды стрижек, не портящие пропорции.

По типу волос