Стилист назвал модный тренд для мужчин в 2025 году

Российский стилист Александр Рогов назвал модный тренд для мужчин в 2025 году. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает более 166 тысяч подписчиков.

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По словам эксперта, известные дизайнеры в рамках новых показов сделали неочевидный акцент — решили подчеркнуть талию. Так, они выделили ее с помощью укороченных пиджаков, зауженных фасонов, имитации корсетов, а также поясов-шнурков и кушаков.

« [ Э т о ] ц е н т р а л ь н а я т е м а в о м н о г и х к о л л е к ц и я х м у ж с к о й о д е ж д ы » , — з а я в и л с п е ц и а л и с т .

Среди брендов, продемонстрировавших данные образы, оказались в том числе Jacquemus, Dolce & Gabbana и Rick Owens, указал автор поста.

Ранее Рогов также призвал гулять в пижамах по улице в 2025 году.