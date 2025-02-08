Что такое липолитики, и как они исправляют проблемные зоны
Одним из самых популярных методов в коррекции лица является использование липолитиков. Эти препараты помогают справиться с лишними жировыми отложениями и улучшить контуры. Но что же представляют собой липолитики, как они работают и когда их следует применять? Об этом "Рамблеру" рассказала врач-дерматолог Александра Пашкова.
Что такое липолитики
Липолитики – это препараты, которые стимулируют расщепление жировых клеток. Термин «липолитики» происходит от латинских слов "lipos" (жир) и "lysis" (разрушение). В косметологии эти средства используются для устранения локальных жировых отложений, которые трудно убрать с помощью диет или физических нагрузок. В инъекционной форме они вводятся в проблемные зоны, где скапливается избыточный жир. На основе этих препаратов работают процедуры, известные как инъекционная липосакция или мезотерапия.
Как работают липолитики
Когда препарат вводится в жировую ткань, его активные компоненты начинают разрушать мембраны жировых клеток. Это приводит к высвобождению жировых кислот, которые затем выводятся из организма естественным путем — через лимфатическую систему и почки. Этот процесс способствует уменьшению объемов жировых отложений в тех областях, где была проведена коррекция.
Кроме того, липолитики активируют обменные процессы в коже, улучшая ее упругость и текстуру. Это помогает добиться более естественного результата и предотвращает появление провисаний кожи после уменьшения жировых отложений.
Какие зоны можно корректировать
Липолитики активно используются для коррекции контуров лица, где жир может создавать нежелательные излишки и отвисания.
- Подбородок и шея. Одной из самых распространенных проблем является двойной подбородок. Он может быть результатом не только лишнего веса, но и генетической предрасположенности или возрастных изменений. Липолитики помогают уменьшить объем жировой ткани в этой области, придавая контуру лица более четкие очертания.
- Скулы и височные области. Иногда на скулах и в височной области появляется избыточный жир, который делает лицо менее выразительным. Липолитики помогают устранить жировые отложения, создавая более подтянутую и гармоничную форму.
- Брыли (область нижней челюсти). С возрастом кожа в области нижней челюсти может терять упругость, а избыточный жир становится причиной появления брылей. Липолитики могут помочь избавиться от этой проблемы, улучшив силуэт.
- Щеки. Избыточный жир в этих областях может быть вызван разными факторами, включая особенности строения лица или возрастные изменения. Липолитики эффективно устраняют этот избыток и делают контуры более четкими.
- Ушные области и "крылья носа". Липолитики также применяются для устранения локальных жировых отложений в этих областях, делая лицо более стройным и гармоничным.
Принципы правильного увлажнения кожи
Липолитики показаны для людей, которые имеют локальные жировые отложения, не зависимые от возраста или веса, и хотят улучшить контуры лица без кардинальных хирургических вмешательств. Также эта процедура подходит тем, кто желает устранить эффекты возрастных изменений или подготовиться к более сложным операциям, таким как лифтинг.
Процесс и этапы процедуры
Перед процедурой важно проконсультироваться с опытным врачом-косметологом, чтобы определить, подходит ли вам эта методика.
Перед началом процедуры врач осмотрит проблемные зоны и оценит, сколько препарата потребуется для достижения нужного результата.
Применяется местная анестезия для уменьшения болезненных ощущений. Процедура длится от 20 до 40 минут в зависимости от площади коррекции. После инъекций пациент может сразу вернуться к обычной жизни, но рекомендуется избегать активных физических нагрузок и прямого солнечного света в первые несколько дней.
Как и любая косметологическая процедура, использование липолитиков имеет свои риски и возможные побочные эффекты. С помощью этих препаратов можно добиться желаемых результатов, улучшив очертания и текстуру кожи. Перед процедурой важно пройти консультацию у врача-косметолога, чтобы исключить противопоказания и выбрать наиболее подходящее лечение.