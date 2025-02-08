Что такое липолитики, и как они исправляют проблемные зоны

Одним из самых популярных методов в коррекции лица является использование липолитиков. Эти препараты помогают справиться с лишними жировыми отложениями и улучшить контуры. Но что же представляют собой липолитики, как они работают и когда их следует применять? Об этом "Рамблеру" рассказала врач-дерматолог Александра Пашкова.

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Что такое липолитики

Липолитики – это препараты, которые стимулируют расщепление жировых клеток. Термин «липолитики» происходит от латинских слов "lipos" (жир) и "lysis" (разрушение). В косметологии эти средства используются для устранения локальных жировых отложений, которые трудно убрать с помощью диет или физических нагрузок. В инъекционной форме они вводятся в проблемные зоны, где скапливается избыточный жир. На основе этих препаратов работают процедуры, известные как инъекционная липосакция или мезотерапия. Александра Пашкова Врач-дерматолог сети клиник "Семейная"

Как работают липолитики

Когда препарат вводится в жировую ткань, его активные компоненты начинают разрушать мембраны жировых клеток. Это приводит к высвобождению жировых кислот, которые затем выводятся из организма естественным путем — через лимфатическую систему и почки. Этот процесс способствует уменьшению объемов жировых отложений в тех областях, где была проведена коррекция.

Кроме того, липолитики активируют обменные процессы в коже, улучшая ее упругость и текстуру. Это помогает добиться более естественного результата и предотвращает появление провисаний кожи после уменьшения жировых отложений. Александра Пашкова Врач-дерматолог сети клиник "Семейная"

Какие зоны можно корректировать

Липолитики активно используются для коррекции контуров лица, где жир может создавать нежелательные излишки и отвисания.

Подбородок и шея. Одной из самых распространенных проблем является двойной подбородок. Он может быть результатом не только лишнего веса, но и генетической предрасположенности или возрастных изменений. Липолитики помогают уменьшить объем жировой ткани в этой области, придавая контуру лица более четкие очертания.

Скулы и височные области. Иногда на скулах и в височной области появляется избыточный жир, который делает лицо менее выразительным. Липолитики помогают устранить жировые отложения, создавая более подтянутую и гармоничную форму.

Брыли (область нижней челюсти). С возрастом кожа в области нижней челюсти может терять упругость, а избыточный жир становится причиной появления брылей. Липолитики могут помочь избавиться от этой проблемы, улучшив силуэт.

Щеки. Избыточный жир в этих областях может быть вызван разными факторами, включая особенности строения лица или возрастные изменения. Липолитики эффективно устраняют этот избыток и делают контуры более четкими.

Ушные области и "крылья носа". Липолитики также применяются для устранения локальных жировых отложений в этих областях, делая лицо более стройным и гармоничным.

Принципы правильного увлажнения кожи

Липолитики показаны для людей, которые имеют локальные жировые отложения, не зависимые от возраста или веса, и хотят улучшить контуры лица без кардинальных хирургических вмешательств. Также эта процедура подходит тем, кто желает устранить эффекты возрастных изменений или подготовиться к более сложным операциям, таким как лифтинг. Александра Пашкова Врач-дерматолог сети клиник "Семейная"

Процесс и этапы процедуры

Перед процедурой важно проконсультироваться с опытным врачом-косметологом, чтобы определить, подходит ли вам эта методика.

Перед началом процедуры врач осмотрит проблемные зоны и оценит, сколько препарата потребуется для достижения нужного результата.

Применяется местная анестезия для уменьшения болезненных ощущений. Процедура длится от 20 до 40 минут в зависимости от площади коррекции. После инъекций пациент может сразу вернуться к обычной жизни, но рекомендуется избегать активных физических нагрузок и прямого солнечного света в первые несколько дней.