Стилист назвала главные ошибки в образах Седоковой

Певица Анна Седокова выбирает для своих образов слишком агрессивный макияж, чересчур вызывающие наряды и огромное количество несочетающихся деталей, заявила «Радио 1» стилист Кристина Палюткина. По словам эксперта, бывшая солистка группы «ВИА Гра» застряла в образе гламурного секс-символа из нулевых.

Е е м о ж н о н а з в а т ь э т а л о н о м с о в р е м е н н о й б е з в к у с и ц ы : с л и ш к о м п л о т н ы й т о н , я р к и е г у б ы , т е м н ы е т е н и — б о е в о й р а с к р а с . Э т о в ы г л я д и т у с т а р е в ш и м и п е р е г р у ж е н н ы м . Л ю б о й , к а з а л о с ь б ы , м и н и м а л и с т и ч н ы й о б р а з о н а д о п о л н я е т к а к и м и - т о л и ш н и м и д е т а л я м и , — о б ъ я с н и л а П а л ю т к и н а .

По словам стилиста, провокационные образы певицы с излюбленными элементами: латексом, стразами, глубоким декольте, мини-юбками и корсетами, как правило, переходят край между эпатажем и дурновкусием. Эксперт добавила, что Седокова не вписывается в современный мир моды, поскольку он давно перешел на естественность и минимализм.

Профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина Надежда Коробцева ранее заявила, что известному стилисту Александру Рогову следует вернуться к природному цвету волос и бороды. Она также посоветовала ему выбирать эксклюзивную и элегантную одежду.