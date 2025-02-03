Стилист назвала главные ошибки в образах Седоковой
Певица Анна Седокова выбирает для своих образов слишком агрессивный макияж, чересчур вызывающие наряды и огромное количество несочетающихся деталей, заявила «Радио 1» стилист Кристина Палюткина. По словам эксперта, бывшая солистка группы «ВИА Гра» застряла в образе гламурного секс-символа из нулевых.
Ее можно назвать эталоном современной безвкусицы: слишком плотный тон, яркие губы, темные тени — боевой раскрас. Это выглядит устаревшим и перегруженным. Любой, казалось бы, минималистичный образ она дополняет какими-то лишними деталями, — объяснила Палюткина.
По словам стилиста, провокационные образы певицы с излюбленными элементами: латексом, стразами, глубоким декольте, мини-юбками и корсетами, как правило, переходят край между эпатажем и дурновкусием. Эксперт добавила, что Седокова не вписывается в современный мир моды, поскольку он давно перешел на естественность и минимализм.
Профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина Надежда Коробцева ранее заявила, что известному стилисту Александру Рогову следует вернуться к природному цвету волос и бороды. Она также посоветовала ему выбирать эксклюзивную и элегантную одежду.