В косметике бренда Хейли Бибер нашли опасный компонент

Пользователи сети обругали косметический бренд Rhode американской модели Хейли Бибер за содержание опасного компонента в продуктах. Соответствующие комментарии появились на платформе Reddit.

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Поводом для обсуждения стали карандаши для губ Peptide Lip Shape. Автор поста с никнеймом @SensitiveSherbet8155 обратила внимание, что в них содержится экстракт пажитника, который может вызвать аллергическую реакцию. Она заметила, что на сайте марки отсутствует предупреждение о том, что некоторым людям следует использовать данную новинку с осторожностью.

« Я н е д у м а ю , ч т о о б э т о м г о в о р я т в с л у х , н о я ц е н ю , ч т о Х е й л и д е л а е т д л я н а с . П о ж а л у й с т а , р а с с к а ж и т е о б э т о м с в о и м д р у з ь я м , с т р а д а ю щ и м а л л е р г и е й н а о р е х и » , — н а п и с а л а п о л ь з о в а т е л ь н и ц а п л а т ф о р м ы .

Комментаторы, в свою очередь, отблагодарили ее за предупреждение. «Ты спасительница! У меня аллергия и я подумывала купить эти карандаши», «Вот почему я не могу кому-либо доверять», «Из-за этого на них могут подать в суд!», «Люблю продукцию Rhode, но это была плохая идея. Риск значительный», «У меня аллергия на пажитник, и я бы никогда не подумала, что стоит проверять косметику на наличие этого компонента», — писали они.

В сентябре прошлого года сообщалось, что водостойкая тушь для ресниц оказалась опасной для здоровья.