Хирурги заподозрили Бьянку Цензори в интимной пластике после «Грэмми»

Скандальный образ Бьянки Цензори на премии «Грэмми−2025» снова привлек внимание не только публики, но и экспертов по пластической хирургии. После эффектного появления на красной дорожке в прозрачном платье без белья хирурги начали обсуждать возможные изменения во внешности супруги Канье Уэста.

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Специалисты предположили, что 30-летняя модель могла прибегнуть к «дизайнерской вагинопластике» — популярной среди звезд процедуре, направленной на коррекцию интимных зон. Доктор Фенва Милхаус отметила, что такие операции становятся все более востребованными среди знаменитостей, стремящихся к «кукольному» виду.

Кроме того, эксперты обратили внимание на объем груди Бьянки. По мнению пластического хирурга Патрика Маллуччи, ее фигура не совсем типична для худощавого телосложения. Возможными объяснениями стали либо импланты, либо липофилинг, при котором собственный жир пациентки используется для увеличения объема.

Хотя хирурги не могут с уверенностью утверждать, прибегала ли Цензори к пластике, одно остается неизменным — ее эпатажные выходы неизменно вызывают ажиотаж и продолжают держать пару в центре внимания.