Топ бюджетных аптечных средств для безупречной кожи

В погоне за ухоженным сияющим лицом девушки готовы скупать самые дорогие сыворотки, кремы и другие средства люкс-сегмента. При этом большинство даже не подозревает, что ухаживать за кожей можно и более бюджетным способом. Благо, в аптеке всегда можно найти доступные мази и кремы, которые никто не рекламирует, а надо бы.

Косметолог Яна Анточи перечислила средства, которые точно надо иметь в аптечке, особенно, если кожа лица довольно проблемная. Правда, эксперт сразу отметила важный нюанс. Все эти препараты нельзя использовать на постоянной основе. По достижении желаемого эффекта, мазь лучше временно отменить. Все же это не косметическое средство, а лекарственное, которое необходимо дозировать.

Азелаиновая кислота

Специалист рекомендует ее для тех, кто страдает куперозом, розацеей и проблемами с сосудами. Кислота довольно быстро и эффективно восстанавливает клетку, структуру сосудов и укрепляет их. Но не на регулярную основу. Если используем кислоту на ночь, то наутро обязательно нужно нанести SPF-защиту, так как кислоты могут сильно обезвоживать кожу и сушить ее.

Глиняные маски

Подобные можно найти почти в любой аптеке, при этом стоить они будут дешевле, чем в магазинах косметики. Но использовать маску лучше вместе с салициловой кислотой. Разово можно добавить в состав 2—3 капли и затем нанести на лицо. После полного высыхания тщательно смыть водой.

« Т а к и м о б р а з о м м ы м о ж е м п о р а б о т а т ь х о р о ш о н а ж и р н у ю к о ж у , у м е н ь ш и т ь в о с п а л е н и я и ж и р н ы й б л е с к » , — г о в о р и т к о с м е т о л о г .

Цинковая паста

При частых высыпаниях, мелких и не очень прыщиках без этой пасты просто не обойтись. Она обладает хорошим антисептическим и подсушивающим свойством. Но наносить ее лучше точечно. На предварительно очищенное лицо, непосредственно на прыщик. Уже наутро воспаление заметно спадет, а высыпания станут менее выраженными.

Ретиноевая мазь

При пигментных пятнах, постакне, расширенных порах, возрастных изменениях (морщинах) помогает ретиноевая мазь. Она стимулирует фибробласты, оказывая заметный омолаживающий эффект, а также осветляет кожу, выравнивая ее тон.

Само собой, только аптечными средствами для ухода пользоваться не рекомендуется. Для ежедневного очищения и увлажнения кожи все равно понадобятся тоники, мицеллярная вода, крема различного типа действия. Ну и в косметологический кабинет нужно время от времени заглядывать. Если и не ради уколов красоты, то для профилактических процедур, которые предотвратят преждевременное старение и помогут сохранить свежий вид.