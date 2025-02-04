Анна Пересильд вышла в свет в платье коллекции Valentin Yudashkin

Актриса Анна Пересильд вышла в свет в кутюрном платье-бюстье с разрезом до бедра. Об этом сообщает издание Peopletalk.

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15-летняя Анна Пересильд посетила премьеру фильма «Пророк. История Александра Пушкина», которая состоялась 3 февраля в Михайловском театре. На мероприятии актриса позировала в розовом платье-бюстье с разрезом до бедра из кутюрной коллекции Valentin Yudashkin «Золотой век». Знаменитость также надела цепочку с кулоном и серебристые туфли на каблуках. Дочери Юлии Пересильд сделали укладку и макияж в нюдовых тонах.

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В конце декабря девушка сообщила, что они с актером Ярославом Могильниковым расстались. По словам Пересильд, они «остались в хороших отношениях, так как ценят друг друга». Знаменитость попросила журналистов и поклонников не беспокоить ее вопросами на эту тему.

На начало января стало известно, что у Ярослава Могильникова появилась новая возлюбленная. Артист заявил в личном блоге, что влюблен.

Позже Анна Пересильд спровоцировала слухи о романе с певцом Ваней Дмитриенко. Исполнитель выложил в личный блог фрагмент клипа на свою новую песню, в котором снялась девушка. В ролике певец и актриса смотрят друг на друга влюбленным взглядом.