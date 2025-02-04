Модное пальто из 70-х вернулось в тренды

Одна модная в 1970-х годах разновидность верхней одежды вновь стала трендом. Об этом сообщает New York Post (NYP).

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Речь идет о предмете гардероба из овчины с отделкой из меха, называемом афганским пальто. Кроме того, указанный подчеркивающий фигуру наряд известен как пальто Penny Lane — данное наименование он получил благодаря имени главной героини фильма «Почти знаменит» 2000 года, которую сыграла актриса Кейт Хадсон.

Отмечается, что в настоящее время подобную одежду продемонстрировали многие знаменитости. Так, среди них — манекенщица Белла Хадид, актриса Сидни Суини и певицы Тейлор Свифт, Кэти Перри и Чарли XCX.

В декабре 2024 года сообщалось, что популярный в 1970-х годах аксессуар также вновь стал трендом.