В сети восхитились внешностью бывшей жены Трампа на «Грэмми»

В сети восхитились внешностью бывшей жены новоизбранного президента США Дональда Трампа — американской актрисы и продюсера Марлы Мейплз. Соответствующие кадры приводит Daily Mail.

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61-летняя артистка посетила музыкальную премию «Грэмми». Для мероприятия она выбрала облегающее фиолетовое макси-платье со шлейфом и разрезом выше колена и без рукавов. Также знаменитость уложила волосы волнами, надела черные остроносые туфли на каблуках и серьги-подвески и сделала макияж в коричневых тонах.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях.

« В с е е щ е п о т р я с а ю щ а я » , « В ы г л я д и т в е л и к о л е п н о » , « П р е к р а с н а я и с т и л ь н а я л е д и » , « К р а с и в а я ж е н щ и н а и в с е г д а у л ы б а е т с я » , « Х о р о ш о с т а р е е т » , « С а м а я к р а с и в а я и з е г о ж е н » , — з а я в и л и ю з е р ы .

Трамп женился на Марле Мейплз, которая изначально была его любовницей, в 1993 году, после того как окончательно оформил развод с первой женой. Супруги расстались в 1997 году и развелись в 1999-м. По брачному контракту Мейплз, родившая от бизнесмена дочь Тиффани, получила два миллиона долларов.

Ранее дочь Трампа предпринимательница и фотомодель Иванка Трамп позанималась спортом в откровенном наряде.