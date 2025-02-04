Какие тренды из 2024 года больше неактуальные

Дизайнер Мегре: слишком яркие цвета и логотипы могут удешевить гардероб. Ежегодно мир моды наполняется новыми трендами, которые затмевают старые. Однако некоторые непопулярные вещи, которые со временем уходят в небытие, по-прежнему используются. Какие из них лучше всего оставить в прошлом году, «Секрету» рассказала дизайнер и сооснователь бренда Treatea Сара Мегре.

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Кислотные цвета

Яркие и насыщенные цвета всегда привлекают внимание окружающих, но важно не переборщить с ними, сказала Мегре «Секрету».

Неоновые и кислотные оттенки могут заметно удешевить гардероб, а также создать визуальный шум и перегруженность в различных модных композициях.

« Н е о н о в ы е н а р я д ы п о д о й д у т , с к о р е е , д л я т е м а т и ч е с к и х в е ч е р и н о к и с ц е н и ч е с к о г о о б р а з а . Д л я п о в с е д н е в н ы х д е л в ы б и р а й т е б о л е е п р и г л у ш ё н н ы е т о н а , к о т о р ы е л е г к о с о ч е т а т ь м е ж д у с о б о й . Н а п р и м е р , п а с т е л ь н ы е , т а к и е к а к б е ж е в ы е , с в е т л о - г о л у б ы е , п у д р о в ы е , н е ж н о - с е р ы е » , — п о я с н и л а д и з а й н е р .

Скандальные сочетания

Эксперименты с необычными сочетаниями в одежде не всегда выглядят выигрышно. В этом году стоит отдать предпочтение лаконичным и гармоничным образам, посоветовала Мегре.

Например, классическую обувь в сочетании со спортивным стилем лучше заменить на популярный «спорт-шик».

« Б о с о н о ж к и и ш и р о к и е с п о р т и в н ы е ш т а н ы б у д у т н е п л о х о с м о т р е т ь с я в т а н ц е в а л ь н о й с т у д и и . О д н а к о , в п о в с е д н е в н о й ж и з н и о т т а к о й к о м б и н а ц и и л у ч ш е о т к а з а т ь с я , л и б о з а м е н и т ь б о с о н о ж к и н а к е д ы н а в ы с о к о й п о д о ш в е , л и б о к р о с с о в к и » , — п о я с н и л а С а р а М е г р е .

Яркие логотипы и принты

В минувшем году большинство модниц хотели выделиться за счёт броских логотипов и ярких принтов. По мнению многих, подобные логотипы с названиями брендов добавляют внешнему виду изысканности.

Однако такие вещи наталкивают на мысль, оригинальная она или нет, отметила Мегре.

« Е с л и э т а в е щ ь н е и м е е т о т н о ш е н и я к д а н н о м у б р е н д у , т о в а ш о б р а з б у д е т б ы с т р о о б е с ц е н е н к р и т и к а м и в с ф е р е м о д ы . К т о м у ж е в с е м и р н ы е б р е н д ы п о с т е п е н н о о т к а з ы в а ю т с я о т к р у п н ы х л о г о т и п о в , з а м е н я я и х н е б о л ь ш и м п р и н т о м » , — п о д е л и л а с ь д и з а й н е р .

Чтобы сохранить все преимущества облика, в этом году следует сделать выбор в пользу сдержанных рисунков и логотипов на своих нарядах.

Многослойная и длинная одежда

Мешковатые и длинные фасоны придают фигуре лишние объёмы, а неправильный длинный крой платья или юбки может укоротить рост и добавить ненужный возраст, объяснила Мегре.

Длина одежды должна соответствовать параметрам модниц. Что касается многослойной одежды, то её нужно использовать аккуратно, чтобы не испортить имидж.

« В э т о м с е з о н е в ы б и р а й т е б о л е е п р о с т ы е и с б а л а н с и р о в а н н ы е ф а с о н ы , к о т о р ы е п о д ч е р к н у т в а ш у п р и р о д н у ю к р а с о т у ! » — п о р е к о м е н д о в а л а м о д н ы й э к с п е р т .

Обувь на танкетке

В последнее время танкетка стала возвращаться в модную индустрию. Но такая обувь подходит не каждому, и вот почему:

Неустойчивый каблук;

Сложное сочетание с разными стилями.

« Л ю б о й а к т у а л ь н ы й о б р а з м о ж н о и с п о р т и т ь н е п о д х о д я щ е й о б у в ь ю , т е м с а м ы м с д е л а в е г о у с т а р е л ы м и н е с у р а з н ы м . С о в р е м е н н ы е д и з а й н е р ы с о в е т у ю т о б р а т и т ь в н и м а н и е н а о б у в ь с п л о с к о й п о д о ш в о й , н е б о л ь ш и м к а б л у к о м и у д о б н о й к о л о д к о й , т е м с а м ы м п о д ч ё р к и в а я , ч т о в т р е н д е н е т о л ь к о у т о н ч ё н н о с т ь и г р а ц и о з н о с т ь , н о е щ ё и п р а к т и ч н о с т ь » , — о т м е т и л а д и з а й н е р .

Ранее Сара Мегре раскрыла, как оставаться стильным в сезон шапок и пуховиков. Советы можно узнать здесь.