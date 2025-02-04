Какие тренды из 2024 года больше неактуальные

Многослойная одежда и кислотные цвета — всё. Какие тренды нужно оставить в 2024 году
Дизайнер Мегре: слишком яркие цвета и логотипы могут удешевить гардероб. Ежегодно мир моды наполняется новыми трендами, которые затмевают старые. Однако некоторые непопулярные вещи, которые со временем уходят в небытие, по-прежнему используются. Какие из них лучше всего оставить в прошлом году, «Секрету» рассказала дизайнер и сооснователь бренда Treatea Сара Мегре.
Кислотные цвета
Яркие и насыщенные цвета всегда привлекают внимание окружающих, но важно не переборщить с ними, сказала Мегре «Секрету».
Неоновые и кислотные оттенки могут заметно удешевить гардероб, а также создать визуальный шум и перегруженность в различных модных композициях.
«Неоновые наряды подойдут, скорее, для тематических вечеринок и сценического образа. Для повседневных дел выбирайте более приглушённые тона, которые легко сочетать между собой. Например, пастельные, такие как бежевые, светло-голубые, пудровые, нежно-серые»,— пояснила дизайнер.
Скандальные сочетания
Эксперименты с необычными сочетаниями в одежде не всегда выглядят выигрышно. В этом году стоит отдать предпочтение лаконичным и гармоничным образам, посоветовала Мегре.
Например, классическую обувь в сочетании со спортивным стилем лучше заменить на популярный «спорт-шик».
«Босоножки и широкие спортивные штаны будут неплохо смотреться в танцевальной студии. Однако, в повседневной жизни от такой комбинации лучше отказаться, либо заменить босоножки на кеды на высокой подошве, либо кроссовки», — пояснила Сара Мегре.
Яркие логотипы и принты
В минувшем году большинство модниц хотели выделиться за счёт броских логотипов и ярких принтов. По мнению многих, подобные логотипы с названиями брендов добавляют внешнему виду изысканности.
Однако такие вещи наталкивают на мысль, оригинальная она или нет, отметила Мегре.
«Если эта вещь не имеет отношения к данному бренду, то ваш образ будет быстро обесценен критиками в сфере моды. К тому же всемирные бренды постепенно отказываются от крупных логотипов, заменяя их небольшим принтом», — поделилась дизайнер.
Чтобы сохранить все преимущества облика, в этом году следует сделать выбор в пользу сдержанных рисунков и логотипов на своих нарядах.
Многослойная и длинная одежда
Мешковатые и длинные фасоны придают фигуре лишние объёмы, а неправильный длинный крой платья или юбки может укоротить рост и добавить ненужный возраст, объяснила Мегре.
Длина одежды должна соответствовать параметрам модниц. Что касается многослойной одежды, то её нужно использовать аккуратно, чтобы не испортить имидж.
«В этом сезоне выбирайте более простые и сбалансированные фасоны, которые подчеркнут вашу природную красоту!» — порекомендовала модный эксперт.
Обувь на танкетке
В последнее время танкетка стала возвращаться в модную индустрию. Но такая обувь подходит не каждому, и вот почему:
- Неустойчивый каблук;
- Сложное сочетание с разными стилями.
«Любой актуальный образ можно испортить неподходящей обувью, тем самым сделав его устарелым и несуразным. Современные дизайнеры советуют обратить внимание на обувь с плоской подошвой, небольшим каблуком и удобной колодкой, тем самым подчёркивая, что в тренде не только утончённость и грациозность, но ещё и практичность», — отметила дизайнер.
Ранее Сара Мегре раскрыла, как оставаться стильным в сезон шапок и пуховиков. Советы можно узнать здесь.