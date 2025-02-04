Многослойная одежда и кислотные цвета — всё. Какие тренды нужно оставить в 2024 году

Дизайнер Мегре: слишком яркие цвета и логотипы могут удешевить гардероб. Ежегодно мир моды наполняется новыми трендами, которые затмевают старые. Однако некоторые непопулярные вещи, которые со временем уходят в небытие, по-прежнему используются. Какие из них лучше всего оставить в прошлом году, «Секрету» рассказала дизайнер и сооснователь бренда Treatea Сара Мегре.

Какие тренды из 2024 года больше неактуальные
© unsplash

Кислотные цвета

Яркие и насыщенные цвета всегда привлекают внимание окружающих, но важно не переборщить с ними, сказала Мегре «Секрету».

Неоновые и кислотные оттенки могут заметно удешевить гардероб, а также создать визуальный шум и перегруженность в различных модных композициях.

«Неоновые наряды подойдут, скорее, для тематических вечеринок и сценического образа. Для повседневных дел выбирайте более приглушённые тона, которые легко сочетать между собой. Например, пастельные, такие как бежевые, светло-голубые, пудровые, нежно-серые», пояснила дизайнер.

Скандальные сочетания

Эксперименты с необычными сочетаниями в одежде не всегда выглядят выигрышно. В этом году стоит отдать предпочтение лаконичным и гармоничным образам, посоветовала Мегре.

Например, классическую обувь в сочетании со спортивным стилем лучше заменить на популярный «спорт-шик».

«Босоножки и широкие спортивные штаны будут неплохо смотреться в танцевальной студии. Однако, в повседневной жизни от такой комбинации лучше отказаться, либо заменить босоножки на кеды на высокой подошве, либо кроссовки», пояснила Сара Мегре.

Яркие логотипы и принты

В минувшем году большинство модниц хотели выделиться за счёт броских логотипов и ярких принтов. По мнению многих, подобные логотипы с названиями брендов добавляют внешнему виду изысканности.

Однако такие вещи наталкивают на мысль, оригинальная она или нет, отметила Мегре.

«Если эта вещь не имеет отношения к данному бренду, то ваш образ будет быстро обесценен критиками в сфере моды. К тому же всемирные бренды постепенно отказываются от крупных логотипов, заменяя их небольшим принтом», поделилась дизайнер.

Чтобы сохранить все преимущества облика, в этом году следует сделать выбор в пользу сдержанных рисунков и логотипов на своих нарядах.

Многослойная и длинная одежда

Мешковатые и длинные фасоны придают фигуре лишние объёмы, а неправильный длинный крой платья или юбки может укоротить рост и добавить ненужный возраст, объяснила Мегре.

Длина одежды должна соответствовать параметрам модниц. Что касается многослойной одежды, то её нужно использовать аккуратно, чтобы не испортить имидж.

«В этом сезоне выбирайте более простые и сбалансированные фасоны, которые подчеркнут вашу природную красоту!» порекомендовала модный эксперт.

Обувь на танкетке

В последнее время танкетка стала возвращаться в модную индустрию. Но такая обувь подходит не каждому, и вот почему:

  • Неустойчивый каблук;
  • Сложное сочетание с разными стилями.
«Любой актуальный образ можно испортить неподходящей обувью, тем самым сделав его устарелым и несуразным. Современные дизайнеры советуют обратить внимание на обувь с плоской подошвой, небольшим каблуком и удобной колодкой, тем самым подчёркивая, что в тренде не только утончённость и грациозность, но ещё и практичность», отметила дизайнер.

Ранее Сара Мегре раскрыла, как оставаться стильным в сезон шапок и пуховиков. Советы можно узнать здесь.