Что из себя представляет огнетерапия

Слышали когда-нибудь про лечение огнем? Звучит устрашающе, не так ли? Но такая методика сегодня получает все большее распространение среди россиян. Говорят, пламя помогает устранить многие недомогания и даже давние болезни, от которых не спасли медицинские препараты. Огнетерапевт со стажем Татьяна Смирнова поделилась случаями из своей практики и рассказала, как же проходят сеансы. Оказалось, что на пытки они вовсе не похожи.

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Эксперт отметила, что практика лечения огнем пришла в нашу страну из Китая и Тибета, где давно зарекомендовала себя как эффективная и способная благотворно воздействовать на все органы человека. Даже психическое состояние пациентов заметно улучшается после контакта с живительным огнем. Но обо всем по порядку.

Как проходит сеанс

Сначала огнетерапевт проводит обязательную беседу с клиентом, чтобы настроить его на нужный лад и выявить основные потребности.

« Э т о , п р е ж д е в с е г о , э н е р г е т и ч е с к а я п р а к т и к а , о с н о в а н н а я н а в з а и м о д е й с т в и и о г н я с ф и з и ч е с к и м и э н е р г е т и ч е с к и м т е л о м ч е л о в е к а . О н а с о ч е т а е т в с е б е э л е м е н т ы ф и з и ч е с к о г о в о з д е й с т в и я , п с и х о л о г и и и р а б о т ы с э н е р г е т и ч е с к и м и ц е н т р а м и ( ч а к р а м и ) » , — г о в о р и т с п е ц и а л и с т .

Уже после начинается таинство огненного массажа, во время которого тело прогревается на 10 сантиметров в глубину. Мягкое воздействие пламени позволяет влиять на мышцы, другие ткани, выводить шлаки и токсины, разгонять лимфу. Смирнова утверждает, что огонь позволяет полностью перезагрузить человека, очистить его от мрачных мыслей, убрать внутренние блоки и повысить уровень жизненной энергии.

Никаких ожогов и других травм во время процедуры получить невозможно. Клиент ощущает лишь мягкое приятное тепло, расслабление тела, нервной системы.

Что лечит

Огнетерапевт рекомендует посещать сеансы при заболеваниях дыхательной системы (бронхите, астме), проблемах с опорно-двигательным аппаратом (радикулит, остеохондроз, артрит). Массаж позволяет улучшить циркуляцию крови, снять мышечное напряжение.

Патологии психосоматического спектра тоже может устранить огнетерапия. Тревожные, страдающие бессонницей или хронической депрессией люди отмечают заметные изменения после процедуры.

Что говорят пациенты

Смирнова приводит показательные случаи из собственной практики, когда пациенты приходили на сессии с жалобами на давние проблемы со здоровьем, а покидали кабинет исцеленными. Так, один из клиентов несколько месяцев мучился с бронхитом. Никакие препараты не помогали избавиться от кашля. Выяснилось, что таблетки тут были бесполезны. Недуг имел психосоматическую природу. Воздействие огня позволило полностью расслабить пациента, и после нескольких сеансов кашель полностью ушел.

Другой случай был связан с постоянными болями в спине у одного из клиентов. Какие только анальгетики он не принимал, но все они приносили лишь временное облегчение. Огонь помог избавиться от проблемы и вернуться к активному образу жизни.

« О д н а и з п а ц и е н т о к д е л и т с я о п ы т о м б о р ь б ы с д е п р е с с и е й : " П р о ш л а к у р с л е ч е н и я и п о ч у в с т в о в а л а , ч т о в с е с т а н о в и т с я л е г ч е п е р е ж и т ь " » , — д е л и т с я э к с п е р т .

Татьяна Смирнова не скрывает, что и сама полностью изменила свою жизнь благодаря огненной терапии. И теперь готова помочь другим обрести внутреннюю гармонию и наладить самочувствие.