Алина Загитова удалила филлеры из губ

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о своем преображении после посещения косметолога. Соответствующие публикации появились в ее Telegram-канале.

Вначале 22-летняя знаменитость поделилась роликом из клиники, где позировала в черной толстовке с капюшоном на голове.

« Я п р и е х а л а , ч т о б ы к о е - ч т о в с е б е и з м е н и т ь . Т а к п е р е ж и в а ю , п о н р а в и т с я в а м и л и н е т » , — з а я в и л а а в т о р п о с т а .

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Затем спортсменка продемонстрировала фото из кабинета косметолога, где сидела на кушетке в белом топе и черных спортивных брюках, прикрыв рот рукой. В подписи она призналась, что удалила филлеры из губ.

В ноябре 2024 года Алину Загитову раскритиковали в сети из-за накачанных губ на интервью у журналистки Надежды Стрелец.