Алина Загитова удалила филлеры из губ

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о своем преображении после посещения косметолога. Соответствующие публикации появились в ее Telegram-канале.

Алина Загитова удалила филлеры из губ
© globallookpress.com

Вначале 22-летняя знаменитость поделилась роликом из клиники, где позировала в черной толстовке с капюшоном на голове.

«Я приехала, чтобы кое-что в себе изменить. Так переживаю, понравится вам или нет»,  заявила автор поста.

© Lenta.ru

Затем спортсменка продемонстрировала фото из кабинета косметолога, где сидела на кушетке в белом топе и черных спортивных брюках, прикрыв рот рукой. В подписи она призналась, что удалила филлеры из губ.

В ноябре 2024 года Алину Загитову раскритиковали в сети из-за накачанных губ на интервью у журналистки Надежды Стрелец.

Тренды
Надежда Стрелец
Алина Загитова