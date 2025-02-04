Эксперт назвала главные правила создания образа в стиле спорт-шик

Баланс пропорций, контраст фактур и элегантные детали помогут создавать гармоничные образы в стиле спорт-шик, которые будут уместны в любых ситуациях – от прогулки по городу до встречи с друзьями и похода на вечеринку. Об этом Москве 24 рассказала стилист-имиджмейкер Ирина Катыхина.

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По ее словам, одеваться в стиле спорт-шик надо очень аккуратно – образ не должен создавать впечатление, будто человек собрался в спортзал. Для этого в первую очередь надо составлять его из качественных вещей (натуральные материалы или хороший синтетический текстиль, который держит форму и не теряет внешний вид после стирки).

« Е щ е о д н о в а ж н о е п р а в и л о – с л е д и т ь , ч т о б ы п р о п о р ц и и б ы л и с б а л а н с и р о в а н н ы м и . Б о л е е с в о б о д н ы е в е щ и с т о и т с о ч е т а т ь с о б л е г а ю щ и м и . Т о е с т ь , е с л и м ы в ы б и р а е м о б ъ е м н о е х у д и , е г о л у ч ш е д о п о л н и т ь у з к и м и д ж и н с а м и и л и л е г и н с а м и . Т о г д а п о л у ч и т с я г а р м о н и ч н ы й с и л у э т , к о т о р ы й п о д ч е р к н е т ф и г у р у » , – И р и н а К а т ы х и н а , с т и л и с т - и м и д ж м е й к е р .

Кроме того, в стиле спорт-шик можно и нужно сочетать разные ткани и фактуры, играя на их контрасте.

" Б л а г о д а р я э т о м у в с е г д а п о л у ч а ю т с я б о л е е и н т е р е с н ы е и в ы р а з и т е л ь н ы е о б р а з ы . Н а п р и м е р , м о ж н о д о п о л н и т ь с в и т ш о т ш е л к о в о й ю б к о й и к о ж а н ы м и к р о с с о в к а м и " , – п о я с н и л а э к с п е р т .

Элегантные детали – еще один ключ к успеху. Они добавят образам изысканности, сделают более завершенными и утонченными.

" К п р и м е р у , э т о м о г у т б ы т ь с т и л ь н ы е а к с е с с у а р ы – ч а с ы , м и н и м а л и с т и ч н ы е у к р а ш е н и я и л и к а ч е с т в е н н а я с у м к а " , – о т м е т и л а К а т ы х и н а . «Ключевую роль здесь играет и правильная обувь. Вместо спортивных кроссовок советую выбирать модные кеды, ботинки на толстой подошве или даже элегантные мюли либо лодочки на каблуке. Они создадут контраст стилей и сделают образ более необычным», – Ирина Катыхина, стилист-имиджмейкер.

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