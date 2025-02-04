Юлия Серина рассказала, как смогла похудеть на 12 килограмм

Звезда сериала «Постучись в мою дверь в Москве» и актриса Юлия Серина рассказала «Леди Mail», что физическая активность и правильное питание позволили ей похудеть на 12 кг. По ее словам, она начала заниматься спортом, чтобы стать более подтянутой.

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« З а н и м а ю с ь в з а л е с т р е н е р о м , в е д е о т д а ю п р е д п о ч т е н и е б е л к у и о в о щ а м — и к и л о г р а м м ы у х о д я т с а м и с о б о й . < . . . > С п о р т о м з а н и м а ю с ь — х о ж у в б а с с е й н , п л а в а ю , м н о г о х о ж у , в б а н е ч а с т о б ы в а ю » , — рассказала Серина.

Актриса, по ее признаниям, никогда не переживала из-за того, что она не соответствует привычным стандартам красоты. По словам Сериной, она довольна своей фигурой и не стремится «стать худышкой».

Врач Светлана Малиновская ранее предположила, что излишняя худоба актрисы Екатерины Варнавы может быть связана с сильным стрессом или образом жизни. По мнению эксперта, на экс-звезду Comedy Woman могли повлиять кризис в профессии, гормональные сбои и диеты.