Юлия Серина рассказала, как смогла похудеть на 12 килограмм

Звезда сериала «Постучись в мою дверь в Москве» раскрыла секрет похудения
Звезда сериала «Постучись в мою дверь в Москве» и актриса Юлия Серина рассказала «Леди Mail», что физическая активность и правильное питание позволили ей похудеть на 12 кг. По ее словам, она начала заниматься спортом, чтобы стать более подтянутой.
«Занимаюсь в зале с тренером, в еде отдаю предпочтение белку и овощам — и килограммы уходят сами собой. <...> Спортом занимаюсь — хожу в бассейн, плаваю, много хожу, в бане часто бываю», — рассказала Серина.
Актриса, по ее признаниям, никогда не переживала из-за того, что она не соответствует привычным стандартам красоты. По словам Сериной, она довольна своей фигурой и не стремится «стать худышкой».
Врач Светлана Малиновская ранее предположила, что излишняя худоба актрисы Екатерины Варнавы может быть связана с сильным стрессом или образом жизни. По мнению эксперта, на экс-звезду Comedy Woman могли повлиять кризис в профессии, гормональные сбои и диеты.