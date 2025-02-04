Семь советов от стилиста, как носить кружево весной

Кружево: с чем и как носить весной, 7 советов стилиста
Скажите, какая картинка возникает у вас в голове, когда вы слышите словосочетание «кружевная одежда»? Может быть, это нежная утонченная девушка в длинном платье? Или хулиганский образ в стиле глэм-рок на стыке с панком? А кто-то вообще немедленно представит бизнес-леди в строгом костюме — и кружевной будет только лаконичная отделка манжетов сорочки.
Как бы то ни было, кружево — это классика, которая всегда остается в моде. Оно может выглядеть романтично, дерзко, элегантно или даже повседневно — все зависит от того, как его носить и с чем сочетать. Весной кружевные вещи особенно актуальны: они добавляют образу легкости, женственности и воздушности. Главное — выглядеть современно, а не так, будто вы случайно надели старинное платье из бабушкиного сундука. Разбираемся со стилистом Машей Ведерниковой, как и с чем сочетать кружево.
Балансируйте фактуры — кружево + грубые ткани
Чтобы кружево не выглядело чересчур нарядно или слишком уж «по-девичьи», разбавляйте его фактурными, более «земными» материалами. Например, легкую кружевную блузу можно носить с джинсами, брюками из плотного хлопка или кожаными леггинсами.
«Кружевное платье отлично сочетается с жакетом из твида или оверсайз-кардиганом. Идеальная формула: кружево + деним, кружево + кожа, кружево + трикотаж. Это создает интересный контраст и делает образ более сложным и цельным», — объясняет стилист.
Белое кружево — главная весенняя инвестиция
Если у вас еще нет кружевной вещи, начните с белой блузы, платья или юбки. Белое кружево выглядит нежно и свежо, идеально подходит для теплой погоды и сочетается практически с любой одеждой.
Белая кружевная рубашка — отличный вариант для офисного стиля: ее можно носить с классическими брюками, юбками-карандашами или джинсами. А кружевное платье — идеальная база для романтичных образов: его можно дополнить джинсовой курткой, косухой или легким кардиганом.
Черное кружево — для эффектных вечерних образов
Черное кружево ассоциируется с драмой, элегантностью и загадочностью. Оно идеально подходит для вечерних нарядов, но, если правильно его стилизовать, можно носить и днем.
Например, кружевной топ в сочетании с брюками-палаццо и жакетом — шикарный вариант для деловых встреч и мероприятий. А кружевное платье можно сделать более повседневным, дополнив его кедами или массивными ботинками.
«Главное правило — избегать слишком откровенных вещей и сочетать черное кружево с лаконичными аксессуарами», — напоминает эксперт по моде.
Кружевные платья — носите многослойно
Кружевные платья могут быть как самостоятельным элементом образа, так и частью многослойного комплекта. Например, легкое кружевное платье можно надеть поверх джинсов и топа — это выглядит расслабленно и стильно.
Другой вариант — использовать кружевное платье в качестве нижнего слоя, дополняя его свитером, пиджаком или кожаной курткой. Особенно актуальны модели с кружевными вставками или комбинациями, которые можно носить с оверсайз-пиджаками.
Юбка из кружева — идеальный вариант для весны
Кружевная юбка — это один из самых универсальных предметов гардероба. Весной ее можно сочетать с водолазками, джемперами и легкими рубашками. Например, юбка-карандаш из кружева в дуэте с белой рубашкой и лоферами — шикарный офисный образ. А если хочется более расслабленного стиля, носите кружевную юбку с базовым хлопковым свитшотом и кедами.
Аксессуары с кружевом — элегантный акцент
Если вы не готовы к крупным кружевным элементам в одежде, попробуйте внедрить кружево в аксессуары. Например, кружевные перчатки, чокеры или небольшие вставки на сумках смотрятся изысканно и стильно. Также стоит обратить внимание на кружевные носки: их можно носить с туфлями-лодочками или с лоферами, создавая легкий винтажный флер.
Цветное кружево — свежий тренд весны
Если белое и черное кружево кажется слишком классическим, попробуйте цветные вариации. Пастельные оттенки — мятный, лавандовый, розовый, нежно-голубой — создают романтичный весенний образ.
Яркие цвета, такие как красный, изумрудный или фиолетовый, подойдут для эффектных выходов. Главное правило — сочетать цветное кружево с нейтральными вещами, чтобы образ не выглядел перегруженным.