Семь советов от стилиста, как носить кружево весной

Скажите, какая картинка возникает у вас в голове, когда вы слышите словосочетание «кружевная одежда»? Может быть, это нежная утонченная девушка в длинном платье? Или хулиганский образ в стиле глэм-рок на стыке с панком? А кто-то вообще немедленно представит бизнес-леди в строгом костюме — и кружевной будет только лаконичная отделка манжетов сорочки.

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Как бы то ни было, кружево — это классика, которая всегда остается в моде. Оно может выглядеть романтично, дерзко, элегантно или даже повседневно — все зависит от того, как его носить и с чем сочетать. Весной кружевные вещи особенно актуальны: они добавляют образу легкости, женственности и воздушности. Главное — выглядеть современно, а не так, будто вы случайно надели старинное платье из бабушкиного сундука. Разбираемся со стилистом Машей Ведерниковой, как и с чем сочетать кружево.

Балансируйте фактуры — кружево + грубые ткани

Чтобы кружево не выглядело чересчур нарядно или слишком уж «по-девичьи», разбавляйте его фактурными, более «земными» материалами. Например, легкую кружевную блузу можно носить с джинсами, брюками из плотного хлопка или кожаными леггинсами.

« К р у ж е в н о е п л а т ь е о т л и ч н о с о ч е т а е т с я с ж а к е т о м и з т в и д а и л и о в е р с а й з - к а р д и г а н о м . И д е а л ь н а я ф о р м у л а : к р у ж е в о + д е н и м , к р у ж е в о + к о ж а , к р у ж е в о + т р и к о т а ж . Э т о с о з д а е т и н т е р е с н ы й к о н т р а с т и д е л а е т о б р а з б о л е е с л о ж н ы м и ц е л ь н ы м » , — о б ъ я с н я е т с т и л и с т .

Белое кружево — главная весенняя инвестиция

Если у вас еще нет кружевной вещи, начните с белой блузы, платья или юбки. Белое кружево выглядит нежно и свежо, идеально подходит для теплой погоды и сочетается практически с любой одеждой.

Белая кружевная рубашка — отличный вариант для офисного стиля: ее можно носить с классическими брюками, юбками-карандашами или джинсами. А кружевное платье — идеальная база для романтичных образов: его можно дополнить джинсовой курткой, косухой или легким кардиганом.

Черное кружево — для эффектных вечерних образов

Черное кружево ассоциируется с драмой, элегантностью и загадочностью. Оно идеально подходит для вечерних нарядов, но, если правильно его стилизовать, можно носить и днем.

Например, кружевной топ в сочетании с брюками-палаццо и жакетом — шикарный вариант для деловых встреч и мероприятий. А кружевное платье можно сделать более повседневным, дополнив его кедами или массивными ботинками.

« Г л а в н о е п р а в и л о — и з б е г а т ь с л и ш к о м о т к р о в е н н ы х в е щ е й и с о ч е т а т ь ч е р н о е к р у ж е в о с л а к о н и ч н ы м и а к с е с с у а р а м и » , — н а п о м и н а е т э к с п е р т п о м о д е .

Кружевные платья — носите многослойно

Кружевные платья могут быть как самостоятельным элементом образа, так и частью многослойного комплекта. Например, легкое кружевное платье можно надеть поверх джинсов и топа — это выглядит расслабленно и стильно.

Другой вариант — использовать кружевное платье в качестве нижнего слоя, дополняя его свитером, пиджаком или кожаной курткой. Особенно актуальны модели с кружевными вставками или комбинациями, которые можно носить с оверсайз-пиджаками.

Юбка из кружева — идеальный вариант для весны

Кружевная юбка — это один из самых универсальных предметов гардероба. Весной ее можно сочетать с водолазками, джемперами и легкими рубашками. Например, юбка-карандаш из кружева в дуэте с белой рубашкой и лоферами — шикарный офисный образ. А если хочется более расслабленного стиля, носите кружевную юбку с базовым хлопковым свитшотом и кедами.

Аксессуары с кружевом — элегантный акцент

Если вы не готовы к крупным кружевным элементам в одежде, попробуйте внедрить кружево в аксессуары. Например, кружевные перчатки, чокеры или небольшие вставки на сумках смотрятся изысканно и стильно. Также стоит обратить внимание на кружевные носки: их можно носить с туфлями-лодочками или с лоферами, создавая легкий винтажный флер.

Цветное кружево — свежий тренд весны

Если белое и черное кружево кажется слишком классическим, попробуйте цветные вариации. Пастельные оттенки — мятный, лавандовый, розовый, нежно-голубой — создают романтичный весенний образ.

Яркие цвета, такие как красный, изумрудный или фиолетовый, подойдут для эффектных выходов. Главное правило — сочетать цветное кружево с нейтральными вещами, чтобы образ не выглядел перегруженным.