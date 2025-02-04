Как правильно принимать душ зимой и что делать после него: 7 секретов косметолога
Кажется, что может быть проще, чем принять душ? Однако большинство людей совершают в этом процессе массу ошибок: пересушивают кожу, нарушают ее защитный барьер, забывают о важных деталях. А ведь грамотный уход за кожей начинается не с дорогих кремов, а с правильных ежедневных привычек. Разбираемся вместе с косметологом Ириной Головиной, чей профессиональный стаж составляет 22 года, как превратить банальную гигиеническую процедуру в настоящий ритуал красоты.
Оптимальная температура воды — не горячая и не холодная
Горячий душ — соблазнительное удовольствие, особенно зимой, но для кожи он настоящий стресс.
«Слишком высокая температура воды разрушает липидный слой, который удерживает влагу, а это прямой путь к сухости, шелушению и раздражениям. Идеальный вариант — теплая вода (35–38°C). Для стимуляции кровообращения можно в конце ополоснуться прохладной водой, но не ледяной — иначе будет резкий спазм, а это вообще не полезно ни для сосудов, ни для организма в целом», — объясняет врач.
Используйте мягкие моющие средства
Гели для душа с агрессивными сульфатами (SLS, SLES) могут пересушивать кожу, вызывая ощущение стянутости и зуд. Особенно это актуально зимой, когда кожный барьер ослаблен. Лучше выбирать крем-гели с маслами, увлажняющими компонентами (гиалуроновой кислотой, пантенолом) или натуральными экстрактами. Если кожа склонна к раздражению, можно попробовать гель на основе мицеллярной воды или масло для душа, которое деликатно очищает и питает кожу.
Не увлекайтесь мочалками и скрабами
Жесткие мочалки и пилинги — это не ежедневный ритуал, а средство для редкого применения. Если тереть кожу каждый день, можно повредить ее защитный слой и спровоцировать микротравмы. Оптимальный режим пилинга — 1–2 раза в неделю. Если хочется ежедневного мягкого отшелушивания, используйте муслиновую салфетку или щетку с натуральной щетиной для сухого массажа перед душем.
Ограничьте время водных процедур
Долгие горячие ванны и стояние под душем по 30 минут — приятный, но не самый полезный ритуал. Длительный контакт с водой нарушает естественный баланс кожи.
«Оптимальная продолжительность душа — 5–10 минут. Если хочется полежать в ванне, добавьте в воду масла или смягчающие добавки, чтобы предотвратить сухость кожи», — напоминает врач.
Увлажняйте кожу сразу после душа
Самый важный шаг, о котором многие забывают — нанесение увлажняющего крема или масла. После душа кожа теряет влагу, особенно если вода была горячей. Лучшее время для увлажнения — в течение 3 минут после выхода из душа, когда вы только вытерли тело. Отлично подойдут молочко для тела, питательный крем, масла (кокосовое, миндальное, масло ши), лосьоны с гиалуроновой кислотой или керамидами.
Деликатное вытирание — не растирайте кожу
Кстати, а как вы вытираетесь после душа? Если энергично трете кожу полотенцем — это ошибка. Такая привычка травмирует кожу, провоцирует раздражения и ускоряет ее старение. Лучше слегка промакивать тело мягким полотенцем из натуральных материалов. Кстати, ткань тоже играет роль: грубая может раздражать кожу, поэтому выбирайте махровые или бамбуковые полотенца, которые хорошо впитывают влагу и мягко воздействуют на кожу.
Не забывайте про ароматерапию и массаж
Душ — это не только гигиеническая процедура, но и способ расслабиться, зарядиться энергией или улучшить настроение. Добавьте в процесс элементы ароматерапии: используйте гель с эфирными маслами лаванды (для расслабления), цитрусовых (для бодрости), розмарина или мяты (для тонизирования). Можно сделать легкий массаж кожи во время душа, разгоняя лимфу и улучшая микроциркуляцию.