Как правильно принимать душ зимой и что делать после него

Кажется, что может быть проще, чем принять душ? Однако большинство людей совершают в этом процессе массу ошибок: пересушивают кожу, нарушают ее защитный барьер, забывают о важных деталях. А ведь грамотный уход за кожей начинается не с дорогих кремов, а с правильных ежедневных привычек. Разбираемся вместе с косметологом Ириной Головиной, чей профессиональный стаж составляет 22 года, как превратить банальную гигиеническую процедуру в настоящий ритуал красоты.

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Оптимальная температура воды — не горячая и не холодная

Горячий душ — соблазнительное удовольствие, особенно зимой, но для кожи он настоящий стресс.

« С л и ш к о м в ы с о к а я т е м п е р а т у р а в о д ы р а з р у ш а е т л и п и д н ы й с л о й , к о т о р ы й у д е р ж и в а е т в л а г у , а э т о п р я м о й п у т ь к с у х о с т и , ш е л у ш е н и ю и р а з д р а ж е н и я м . И д е а л ь н ы й в а р и а н т — т е п л а я в о д а ( 3 5 – 3 8 ° C ) . Д л я с т и м у л я ц и и к р о в о о б р а щ е н и я м о ж н о в к о н ц е о п о л о с н у т ь с я п р о х л а д н о й в о д о й , н о н е л е д я н о й — и н а ч е б у д е т р е з к и й с п а з м , а э т о в о о б щ е н е п о л е з н о н и д л я с о с у д о в , н и д л я о р г а н и з м а в ц е л о м » , — о б ъ я с н я е т в р а ч .

Используйте мягкие моющие средства

Гели для душа с агрессивными сульфатами (SLS, SLES) могут пересушивать кожу, вызывая ощущение стянутости и зуд. Особенно это актуально зимой, когда кожный барьер ослаблен. Лучше выбирать крем-гели с маслами, увлажняющими компонентами (гиалуроновой кислотой, пантенолом) или натуральными экстрактами. Если кожа склонна к раздражению, можно попробовать гель на основе мицеллярной воды или масло для душа, которое деликатно очищает и питает кожу.

Не увлекайтесь мочалками и скрабами

Жесткие мочалки и пилинги — это не ежедневный ритуал, а средство для редкого применения. Если тереть кожу каждый день, можно повредить ее защитный слой и спровоцировать микротравмы. Оптимальный режим пилинга — 1–2 раза в неделю. Если хочется ежедневного мягкого отшелушивания, используйте муслиновую салфетку или щетку с натуральной щетиной для сухого массажа перед душем.

Ограничьте время водных процедур

Долгие горячие ванны и стояние под душем по 30 минут — приятный, но не самый полезный ритуал. Длительный контакт с водой нарушает естественный баланс кожи.

« О п т и м а л ь н а я п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь д у ш а — 5 – 1 0 м и н у т . Е с л и х о ч е т с я п о л е ж а т ь в в а н н е , д о б а в ь т е в в о д у м а с л а и л и с м я г ч а ю щ и е д о б а в к и , ч т о б ы п р е д о т в р а т и т ь с у х о с т ь к о ж и » , — н а п о м и н а е т в р а ч .

Увлажняйте кожу сразу после душа

Самый важный шаг, о котором многие забывают — нанесение увлажняющего крема или масла. После душа кожа теряет влагу, особенно если вода была горячей. Лучшее время для увлажнения — в течение 3 минут после выхода из душа, когда вы только вытерли тело. Отлично подойдут молочко для тела, питательный крем, масла (кокосовое, миндальное, масло ши), лосьоны с гиалуроновой кислотой или керамидами.

Деликатное вытирание — не растирайте кожу

Кстати, а как вы вытираетесь после душа? Если энергично трете кожу полотенцем — это ошибка. Такая привычка травмирует кожу, провоцирует раздражения и ускоряет ее старение. Лучше слегка промакивать тело мягким полотенцем из натуральных материалов. Кстати, ткань тоже играет роль: грубая может раздражать кожу, поэтому выбирайте махровые или бамбуковые полотенца, которые хорошо впитывают влагу и мягко воздействуют на кожу.

Не забывайте про ароматерапию и массаж

Душ — это не только гигиеническая процедура, но и способ расслабиться, зарядиться энергией или улучшить настроение. Добавьте в процесс элементы ароматерапии: используйте гель с эфирными маслами лаванды (для расслабления), цитрусовых (для бодрости), розмарина или мяты (для тонизирования). Можно сделать легкий массаж кожи во время душа, разгоняя лимфу и улучшая микроциркуляцию.