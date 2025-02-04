Укладки из 90-х вновь вернулись в моду

Объемные укладки на брашинг, которые были особенно популярны в 1990-х годах, вновь вернулись в моду. Об этом сообщает New York Post (NYP).

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Согласно материалу, небрежные объемные локоны, выполненные на расческу-брашинг, стали актуальны как среди знаменитостей, так и среди их поклонников. Звездный парикмахер Жюстин Марьян считает, что во время пандемии общество стремилось к естественности, а сейчас, напротив, предпочитает более драматичные образы.

« О б ъ е м т о ч н о б у д е т в т о п е п р и ч е с о к в 2 0 2 5 г о д у » , — в ы с к а з а л а с ь с т и л и с т к а .

С ее мнением согласилась сотрудница лондонского слона Duck & Dry Фатима Навид.

« Т а к и е у к л а д к и в о с т р е б о в а н ы у н а ш и х к л и е н т о в с е й ч а с » , — д о п о л н и л а о н а .

Одним из главных адептов подобных причесок считают певицу Сабрину Карпентер. Помимо нее, с объемными укладками появлялись на публике модель Кайя Гербер, чья мать Синди Кроуфорд популяризировала такую прическу в 90-х, а также телезвезда Кайли Дженнер и другие инфлюэнсеры.

В январе был раскрыт способ Кейт Миддлтон держаться уверенно на публике с помощью прически.