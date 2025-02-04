Мария Шумакова рассказала, как худеет с помощью «горячей йоги»

Звезда «Сладкой жизни» показала, как худеет к лету с помощью «горячей йоги»
Звезда «Сладкой жизни» Мария Шумакова рассказала в соцсетях, что худеет с помощью «горячей йоги». По словам актрисы, она надеется «влезть» в свои летние вещи.
«Еще бы избавиться от 15 килограммов для полного счастья. Не знаю, сброшу ли вес до лета. Но горячая йога вселяет веру, что в летнее я влезу», — призналась артистка.
Бикрам-йога, или «горячая йога», — это практика выполнения упражнений в помещении с температурой 41 градус по Цельсию и с влажностью 40%. Шумакова показала подписчикам, как выглядит после таких занятий.
Артистка в апреле 2024 года родила первенца Леонида от PR-агента Вячеслава Гусева. Звезда рассказывала, что познакомилась со своим избранником за девять лет до свадьбы в новогоднюю ночь. Супруги поженились в 2022 году, отказавшись от пышного торжества, пара просто расписалась в ЗАГСе. А в конце 2023 года Шумакова объявила о своей беременности.
Актриса отмечала, что легко похудела на 20 кг после родов. Шумакова продолжила худеть, контролируя питание, но ничего себе не запрещая, а также звезда возобновила силовые тренировки и бег. По словам знаменитости, она следит за реакцией организма и не перегружает его, но старается быстрее привести себя в форму.