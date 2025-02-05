Стилист Александр Рогов вышел на публику в тапочках и носках

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов вышел на публику в тапочках на носки. Об этом сообщается в Telegram-канале.

Александр Рогов пришел на показ в необычном образе: спортивных брюках, толстовке, высоких белых носках и тапочках. В руки он взял синий пакет.

« Н а с н и м а л и с е г о д н я м н о г о к л а с с н о г о к о н т е н т а ! И п о д у р а ч и л и с ь , и п о р а б о т а л и ! » — н а п и с а л Рогов.

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Недавно ведущий «Модного приговора» рассказал, как преобразить свитер. Александр Рогов рекомендовал заколоть джемпер большой булавкой или парой сережек. Эксперт также выложил фото, где девушка надела ремень поверх свитера.

А накануне Рогов высмеял тренд на сумки-сапоги.

На днях стилист назвал альтернативу курткам. Александр Рогов рекомендовал приобрести пончо и кейпы для зимы. Он добавил, что эти предметы гардероба сделают образы максимально острыми и крайне притягательными.