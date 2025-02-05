Какие образы выбрали звезды для премии «Золотой орел»

Красная дорожка кинопремии «Золотой орел» пестрила строгими и элегантными нарядами.

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На днях в павильоне киноконцерна «Мосфильм» прошла церемония вручения премии «Золотой орел». В центре столицы собрались все деятели киноискусства. Мероприятие диктует строгий дресс-код в черно-красных оттенках. Давайте посмотрим какие образы выбрали для себя знаменитости.

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На красной дорожке «Золотого Орла» супруги Елена Лядова и Владимир Вдовиченков прошлись в качестве победителей в номинациях «Лучший актёр онлайн-сериала” и “Лучшая женская роль второго плана”. Пара появилась в тотал-Блэк образах. Актёр решил не выделяться и надел черный классический костюм с галстуком в тон. Зато наряду Лядовой можно уделить особое внимание. Женщина предстала в элегантном платье черного цвета из атласной ткани. Платье в пол с асимметричным лифом и лямками-цепочками со стразами.

© New Magazine

© New Magazine

Еще одной парой, повторившей тотал-блэк образ на ковровой дорожке стали Сергей Безруков с супругой Анной Матисон. На Сергее — черный костюм, как у Вдовиченкова, только вместо галстука — бабочка. Матисон для выхода в свет предпочла прямое платье длины миди черного цвета. Просто, но со вкусом.

На церемонии со своей второй половинкой появился и Алексей Чадов. Его сопровождала жена Лейсан Галимова, которая в прошлом году родила ему дочку. У актёра в образе просматривается нарочитая небрежность: классический костюм, расстегнутая рубашка и развязанная бабочка, ниспадающая по плечам. А Галимова разбавила образ красным облегающим коротким платьем. Вероятно, девушка еще не до конца пришла в форму после родов, но сборки на платье скрывают все недостатки, если такие все же имеются.

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Своему стилю осталась верна Дарья Мороз. Черный удлиненный жакет, под которым платье в цвет. Актриса не любит подчеркивать изгибы фигуры, поэтому зачастую на публике пребывает в мешковатых нарядах оверсайз. Однако этот образ достаточно элегантен и отлично вписался в дресс-код мероприятия.

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Актриса Юлия Хлынина любит выбирать «балахонистые» образы, поэтому на церемонии «Золотой Орел» девушка осталась верна своим привычкам. Многие назвали ее наряд «цыганским барокко». Красный шелковый халат в пол с рукавами фонариками и черное платье-комбинация той же длины с экстремальным декольте.

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Оценили и образ Александры Урсуляк, которая получила награду за «лучшую женскую роль в кино». Актриса предстала в платье от Алены Ахмадуллиной, напоминающее греческий стиль. Спущенные плечи и декольте с жемчужинами. Рукава фонарики делают образ более романтичным и легким. Кстати, Александра тоже решила прибегнуть к излюбленной прическе Беллы Хадид.