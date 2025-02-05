Главные модные тренды 2025 года в одежде: гид по сезонам, советы стилиста
Тренды 2025 года обещают быть яркими и разнообразными. В новом сезоне дизайнеры делают ставку на комфорт, натуральность и индивидуальность. «Лента.ру» рассказывает о самых актуальных модных направлениях и цветах в женском гардеробе, а также публикует подробный гид по выбору одежды на каждый сезон.
Глобальные модные тенденции в одежде в 2025 году
Элегантность и женственность
«Тренд на женственные силуэты продолжает набирать обороты в 2025 году. Lady like (направление, которое находит баланс между классической женственностью и современными элементами гардероба) — эстетика, которая понравится настоящим леди: юбки до колена, приталенные жакеты, лаконичные, но женственные пальто и тренчи, туфли с острым мысом на каблуке», — рассказала в разговоре с «Лентой.ру» стилист Ольга Таразевич.
Стиль «мини»
Наряду с феминной эстетикой четко прослеживается тенденция на уменьшение — в моду возвращаются укороченные прямые брюки и джинсы, небольшие пальто, тренчи и пиджаки.
Стилист уточнила, что мини эстетика не идет в разрез со стилем оверсайз — напротив, они существуют параллельно и отлично дополняют друг друга. Так, например, объемные джинсы хорошо будут сочетаться с «маленькими» жакетами, в объемные пиджаки — с женственными укороченными юбками.
Тренд на расслабленность
Мода все больше тяготеет к миксу практичности, удобства и расслабленности — элегантные костюмы миксуются с резиновыми вьетнамками, цвета больше не подбираются строго друг под друга, туфли на высокой шпильке уступают место босоножкам и слингбэкам (модели туфель с открытой задней частью и ремешком над пяткой) на небольшом каблучке. Сложные стилистические решения заменяются простыми и понятными образами, продолжила Ольга Таразевич.
Глобальный тренд на расслабленность выводит на первый план одежду в стиле outdoor (одежда для активного отдыха, спорта, походов и путешествий, отличается комфортом и практичностью).
Модными становятся теплые куртки, грубые, но удобные ботинки, карманы, влагонепроницаемые материалы.
Модные цвета 2025
Стилист напомнила, что в конце прошлого года институт Pantone назвал главный цвет 2025 года — тепло-коричневый оттенок 17-1230 Mocha Mousse («Мокко мусс» — прим. «Ленты.ру»). Этот цвет и все оттенки коричневого из осенне-зимних коллекций плавно переходят в весенне-летний сезон и даже в осень-зиму 2025-2026.
- Бежево-коричневая гамма, в отличии от контрастного черно-белого сочетания, замечательно подходит девушкам с низкой и средней контрастностью, отметила эксперт.
- Оттенки синего — кобальтовый, лазурный, ультрамарин, васильковый, голубой в небольшом количестве добавят нужные акценты в спокойные образы.
- Оттенки сливочного масла — нежный желтый прекрасно подойдет для весенних и летних образов.
- Оттенки винного можно использовать в качестве мягкой альтернативы красному насыщенному цвету.
- Нежно-розовый, фисташковый, светло-сиреневый идеально подойдут для создания весенних и летних образов. Эти оттенки отлично сочетаются друг с другом, а также с белым, серым, бежевым и молочным.
Как определить свой тип контрастности?
Типы контрастности — это классификация, которая описывает степень различия между цветами и тонами во внешности человека. Контрастность может быть высокой, средней или низкой.
Высокая контрастность характеризуется резкими переходами между светлыми и темными оттенками. У людей с таким типом внешности обычно яркие черты лица, которые выделяются на фоне кожи. Например, у них могут быть темные волосы и светлые глаза. Яркий пример знаменитостей с таким типом внешности — Меган Фокс и Одри Хепберн.
Средняя контрастность предполагает более плавные переходы между тонами. Люди со средней контрастностью могут иметь, например, русые волосы, не очень бледную кожу и светлые глаза. Звезды с таким типом внешности: Эмма Уотсон, Хейли Бибер, Дженнифер Лопес.
Низкая контрастность означает, что цвета и тона во внешности человека близки по оттенкам. Внешность таких людей отличается плавными переходами — например, цвет волос, глаз и кожи имеют минимальные различия. Знаменитости с таким типом внешности: Эль Фаннинг и Джиджи Хадид.
Определить свой тип контрастности можно, обратив внимание на оттенки кожи, волос и глаз. Если вы видите резкие переходы между светлыми и темными цветами, скорее всего, вы обладаете высокой контрастностью. Если же переходы плавные, а оттенки мягкие, то, вероятно, ваша контрастность средняя или низкая. Также можно обратиться к профессиональному стилисту или визажисту, который поможет определить ваш тип контрастности и подобрать подходящие цвета одежды и макияжа.
Модные тренды зимы 2025
Ольга Таразевич отметила, что в уходящем зимнем сезоне следует присмотреться к следующим трендам:
- Оттенки коричневого;
- Одежда, сумки и обувь из замши;
- Мех, вельвет, прозрачные ткани, кожа;
- Брючные костюмы и мини-платья;
- Приталенные вещи;
- Стиль бохо;
- Цветные перчатки;
- Объемные сумки.
Модные тренды на весну-лето 2025
Тренд на маскулинность
Наряду с женственными силуэтами дизайнеры предлагают маскулинные аутфиты (женские образы, основанные на использовании вещей в мужском стиле): брючные костюмы, акцентные плечи и даже галстуки.
Например, на показе Saint Laurent предпочли комбинировать брючные костюмы с двубортными и однобортными пиджаками, а также добавили в коллекцию мужские сорочки и галстуки, пиджаки, куртки и тренчи с массивными плечами. Добавить нотку женственности при этом можно с помощью обуви на каблуке с острым мысом и парными золотыми браслетами на обеих руках.
Пиджаки, пальто, тренчи и куртки с массивными плечами — отсылка к эстетике 80-х.
Тренд на прозрачность
Весной и летом в моде будут прозрачные юбки, топы, платья и даже тренчи. Прозрачность из вечерних образов плавно переходит в повседневные, уверена стилист.
Если вы не готовы полностью открывать ноги или руки, то прозрачные вещи станут отличной альтернативой — они добавят легкости и в то же время сексуальности. Узлы и драпировки превосходно сочетаются с прозрачными фактурами.
Стиль бохо
«Бохо-шик смело можно отнести к модным тенденциям лета 2025, ведь летящие платья с оборками и блузы с волнами — идеальные варианты для теплых дней», — Ольга Таразевич, стилист.
Отдельно дизайнеры делают ставку на бахрому: ею декорируют практически все — от обуви до верхней одежды. Особенно удачно она дополняет куртки, жакеты, платья и юбки.
Походный стиль
В весенне-летнем сезоне актуальным будет и аутдор-стиль (слово «аутдор» (outdoor) переводится как «на улице, на природе» — прим. «Ленты.ру»). Изначально аутдор-одежда предназначалась только для походов и хайкинга (вид спортивного туризма, представляющий собой пешее преодоление маршрута по слабопересеченной местности), туда были включены теплые вещи из непромокаемых и непродуваемых материалов, которые подстраиваются под погодные условия той или иной местности. Однако со временем тренд переместился в повседневный стиль.
Свежим решением, по словам стилиста, может стать комбинация женственных летящих платьев с парками. Полуспортивные куртки в сочетании с элегантностью — отличный пример расслабленной моды, о которой мы говорили ранее.
Морские мотивы
«Ни один теплый сезон не обходится без атрибутов морского стиля. Тельняшки, полосатые платья и рубашки точно пригодятся вам в отпуске весной или летом», — Ольга Таразевич, стилист.
Асимметричные юбки
Простое, но эффектное решение как для вечернего выхода, так и для повседневного лука. Добавьте к подобной асимметричной юбке простую рубашку или топ, туфли или босоножки на каблуке — и лаконичный, но интересный образ практически для любого мероприятия готов.
Оверсайз
Объемные образы выходят на новый уровень — теперь это не просто про оверсайз размеры, а про особенный крой, который создает эффект «надутых» вещей. Выглядит подобная одежда экстравагантно и неожиданно.
Модные бренды в сезоне весна-лето 2025 представляют в этом стиле пышные юбки, «надутые» джинсы и объемные тренчи, продолжила Ольга Таразевич.
Летние платья
Летний сезон невозможно представить без платьев. Модные тенденции диктуют выбирать этот элемент одежды из летящих тканей, пастельных оттенков, с кружевами или цветочным принтом, отметила стилист.
Модные тренды на осень-зиму 2025/2026
Осенние оттенки
«Модный дом Dries van Noten в Pre-Fall делает ставку на очевидные осенние оттенки — черный, винный и коричневый. Двубортные пальто дополняются акцентными кожаными перчатками. Бермуды (шорты брючного кроя, длина которых доходит до середины бедра, а иногда чуть ниже), в свою очередь, дизайнеры сочетают с плотными колготками, обувью на плоском ходу и блузами с бантами», — рассказала стилист.
Pre-Fall — промежуточная, пилотная коллекция между летней и зимней. В Pre-Fall обычно попадают базовые, повседневные вещи, которые будут в тренде в грядущем сезоне. В отличие от коллекций SS (весна/лето) и Fall (осень/зима), Pre-Fall на показах не демонстрируется, а представлен на статичных моделях — в каталогах и лукбуках.
Лаконичность
Модные тенденции в стиле бренда The Row — актуальная база, лаконичность и нейтральная цветовая палитра: черный, бежевый, белый, коричневый.
В этой стилистике можно выделить:
- Брюки на средней посадке;
- Двубортное пальто;
- Лаконичные тренчи;
- Платья с глубоким вырезом в сочетании с рубашкой.
Среди материалов наиболее актуальными в осенне-зимнем сезоне будут вельвет, кашемир, шерсть и трикотаж.
Длина макси и объем
«В коллекции Pre-Fall бренда Khaite мы видим юбки и платья длины макси, кожаные приталенные жакеты, объемные сумки, кожаные и шерстяные бомберы, брючные костюмы по фигуре, юбки сложного кроя», — Ольга Таразевич, стилист.
Женственность и маскулинность
В Pre-Fall-коллекции бренд Ralph Lauren использует природные оттенки — коричневый, бежевый, молочный и зеленый — в разных вариациях. Предпочтение отдается женственным силуэтам: платьям по фигуре, летящим юбкам.
Наравне с женственными вещами дизайнеры демонстрируют:
- Брючные костюмы в сочетании с галстуком;
- Жакеты из твида и трикотажа;
- Прямые брюки.
Шелк
Дизайнеры Gucci помимо базовых оттенков добавляют в свою коллекцию винный, приглушенный фиолетовый и нежно-лиловый, разнообразные оттенки зеленого, розового и желтого цветов.
Главная деталь многих образов Gucci в Pre-Fall-коллекции — шелковый платок на голове. В сочетании с крупными золотыми серьгами такой элемент одежды смотрится очень стильно.
Элегантность
Микс женственности и элегантности демонстрирует нам Pre-Fall коллекция Victoria Beckham. Цветовая палитра: коричневый, бежевый, красный, молочный, оранжевый, фисташковый.
Среди наиболее модных тенденций можно выделить:
- Трикотажные боди;
- Женственные платья с драпировками, асимметрией и воланами;
- Брюки на высокой посадке со стрелками;
- Элегантные блузы.