Главные модные тренды 2025 года

Тренды 2025 года обещают быть яркими и разнообразными. В новом сезоне дизайнеры делают ставку на комфорт, натуральность и индивидуальность. «Лента.ру» рассказывает о самых актуальных модных направлениях и цветах в женском гардеробе, а также публикует подробный гид по выбору одежды на каждый сезон.

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Глобальные модные тенденции в одежде в 2025 году

Элегантность и женственность

« Т р е н д н а ж е н с т в е н н ы е с и л у э т ы п р о д о л ж а е т н а б и р а т ь о б о р о т ы в 2 0 2 5 г о д у . L a d y l i k e (направление, которое находит баланс между классической женственностью и современными элементами гардероба) — эстетика, которая понравится настоящим леди: юбки до колена, приталенные жакеты, лаконичные, но женственные пальто и тренчи, туфли с острым мысом на каблуке», — рассказала в разговоре с «Лентой.ру» стилист Ольга Таразевич.

Стиль «мини»

Наряду с феминной эстетикой четко прослеживается тенденция на уменьшение — в моду возвращаются укороченные прямые брюки и джинсы, небольшие пальто, тренчи и пиджаки.

Стилист уточнила, что мини эстетика не идет в разрез со стилем оверсайз — напротив, они существуют параллельно и отлично дополняют друг друга. Так, например, объемные джинсы хорошо будут сочетаться с «маленькими» жакетами, в объемные пиджаки — с женственными укороченными юбками.

Тренд на расслабленность

Мода все больше тяготеет к миксу практичности, удобства и расслабленности — элегантные костюмы миксуются с резиновыми вьетнамками, цвета больше не подбираются строго друг под друга, туфли на высокой шпильке уступают место босоножкам и слингбэкам (модели туфель с открытой задней частью и ремешком над пяткой) на небольшом каблучке. Сложные стилистические решения заменяются простыми и понятными образами, продолжила Ольга Таразевич.

Глобальный тренд на расслабленность выводит на первый план одежду в стиле outdoor (одежда для активного отдыха, спорта, походов и путешествий, отличается комфортом и практичностью).

Модными становятся теплые куртки, грубые, но удобные ботинки, карманы, влагонепроницаемые материалы.

Модные цвета 2025

Стилист напомнила, что в конце прошлого года институт Pantone назвал главный цвет 2025 года — тепло-коричневый оттенок 17-1230 Mocha Mousse («Мокко мусс» — прим. «Ленты.ру»). Этот цвет и все оттенки коричневого из осенне-зимних коллекций плавно переходят в весенне-летний сезон и даже в осень-зиму 2025-2026.

Бежево-коричневая гамма, в отличии от контрастного черно-белого сочетания, замечательно подходит девушкам с низкой и средней контрастностью, отметила эксперт.

Оттенки синего — кобальтовый, лазурный, ультрамарин, васильковый, голубой в небольшом количестве добавят нужные акценты в спокойные образы.

Оттенки сливочного масла — нежный желтый прекрасно подойдет для весенних и летних образов.

Оттенки винного можно использовать в качестве мягкой альтернативы красному насыщенному цвету.

Нежно-розовый, фисташковый, светло-сиреневый идеально подойдут для создания весенних и летних образов. Эти оттенки отлично сочетаются друг с другом, а также с белым, серым, бежевым и молочным.

Как определить свой тип контрастности?

Типы контрастности — это классификация, которая описывает степень различия между цветами и тонами во внешности человека. Контрастность может быть высокой, средней или низкой.

Высокая контрастность характеризуется резкими переходами между светлыми и темными оттенками. У людей с таким типом внешности обычно яркие черты лица, которые выделяются на фоне кожи. Например, у них могут быть темные волосы и светлые глаза. Яркий пример знаменитостей с таким типом внешности — Меган Фокс и Одри Хепберн.

Средняя контрастность предполагает более плавные переходы между тонами. Люди со средней контрастностью могут иметь, например, русые волосы, не очень бледную кожу и светлые глаза. Звезды с таким типом внешности: Эмма Уотсон, Хейли Бибер, Дженнифер Лопес.

Низкая контрастность означает, что цвета и тона во внешности человека близки по оттенкам. Внешность таких людей отличается плавными переходами — например, цвет волос, глаз и кожи имеют минимальные различия. Знаменитости с таким типом внешности: Эль Фаннинг и Джиджи Хадид.

Определить свой тип контрастности можно, обратив внимание на оттенки кожи, волос и глаз. Если вы видите резкие переходы между светлыми и темными цветами, скорее всего, вы обладаете высокой контрастностью. Если же переходы плавные, а оттенки мягкие, то, вероятно, ваша контрастность средняя или низкая. Также можно обратиться к профессиональному стилисту или визажисту, который поможет определить ваш тип контрастности и подобрать подходящие цвета одежды и макияжа.

Модные тренды зимы 2025

Ольга Таразевич отметила, что в уходящем зимнем сезоне следует присмотреться к следующим трендам:

Оттенки коричневого;

Одежда, сумки и обувь из замши;

Мех, вельвет, прозрачные ткани, кожа;

Брючные костюмы и мини-платья;

Приталенные вещи;

Стиль бохо;

Цветные перчатки;

Объемные сумки.

Модные тренды на весну-лето 2025

Тренд на маскулинность

Наряду с женственными силуэтами дизайнеры предлагают маскулинные аутфиты (женские образы, основанные на использовании вещей в мужском стиле): брючные костюмы, акцентные плечи и даже галстуки.

Например, на показе Saint Laurent предпочли комбинировать брючные костюмы с двубортными и однобортными пиджаками, а также добавили в коллекцию мужские сорочки и галстуки, пиджаки, куртки и тренчи с массивными плечами. Добавить нотку женственности при этом можно с помощью обуви на каблуке с острым мысом и парными золотыми браслетами на обеих руках.

Пиджаки, пальто, тренчи и куртки с массивными плечами — отсылка к эстетике 80-х.

Тренд на прозрачность

Весной и летом в моде будут прозрачные юбки, топы, платья и даже тренчи. Прозрачность из вечерних образов плавно переходит в повседневные, уверена стилист.

Если вы не готовы полностью открывать ноги или руки, то прозрачные вещи станут отличной альтернативой — они добавят легкости и в то же время сексуальности. Узлы и драпировки превосходно сочетаются с прозрачными фактурами.

Стиль бохо

« Б о х о - ш и к с м е л о м о ж н о о т н е с т и к м о д н ы м т е н д е н ц и я м л е т а 2 0 2 5 , в е д ь л е т я щ и е п л а т ь я с о б о р к а м и и б л у з ы с в о л н а м и — и д е а л ь н ы е в а р и а н т ы д л я т е п л ы х д н е й » , — О л ь г а Т а р а з е в и ч , с т и л и с т .

Отдельно дизайнеры делают ставку на бахрому: ею декорируют практически все — от обуви до верхней одежды. Особенно удачно она дополняет куртки, жакеты, платья и юбки.

Походный стиль

В весенне-летнем сезоне актуальным будет и аутдор-стиль (слово «аутдор» (outdoor) переводится как «на улице, на природе» — прим. «Ленты.ру»). Изначально аутдор-одежда предназначалась только для походов и хайкинга (вид спортивного туризма, представляющий собой пешее преодоление маршрута по слабопересеченной местности), туда были включены теплые вещи из непромокаемых и непродуваемых материалов, которые подстраиваются под погодные условия той или иной местности. Однако со временем тренд переместился в повседневный стиль.

Свежим решением, по словам стилиста, может стать комбинация женственных летящих платьев с парками. Полуспортивные куртки в сочетании с элегантностью — отличный пример расслабленной моды, о которой мы говорили ранее.

Морские мотивы

« Н и о д и н т е п л ы й с е з о н н е о б х о д и т с я б е з а т р и б у т о в м о р с к о г о с т и л я . Т е л ь н я ш к и , п о л о с а т ы е п л а т ь я и р у б а ш к и т о ч н о п р и г о д я т с я в а м в о т п у с к е в е с н о й и л и л е т о м » , — О л ь г а Т а р а з е в и ч , с т и л и с т .

Асимметричные юбки

Простое, но эффектное решение как для вечернего выхода, так и для повседневного лука. Добавьте к подобной асимметричной юбке простую рубашку или топ, туфли или босоножки на каблуке — и лаконичный, но интересный образ практически для любого мероприятия готов.

Оверсайз

Объемные образы выходят на новый уровень — теперь это не просто про оверсайз размеры, а про особенный крой, который создает эффект «надутых» вещей. Выглядит подобная одежда экстравагантно и неожиданно.

Модные бренды в сезоне весна-лето 2025 представляют в этом стиле пышные юбки, «надутые» джинсы и объемные тренчи, продолжила Ольга Таразевич.

Летние платья

Летний сезон невозможно представить без платьев. Модные тенденции диктуют выбирать этот элемент одежды из летящих тканей, пастельных оттенков, с кружевами или цветочным принтом, отметила стилист.

Модные тренды на осень-зиму 2025/2026

Осенние оттенки

« М о д н ы й д о м D r i e s v a n N o t e n в Pre-Fall делает ставку на очевидные осенние оттенки — черный, винный и коричневый. Двубортные пальто дополняются акцентными кожаными перчатками. Бермуды (шорты брючного кроя, длина которых доходит до середины бедра, а иногда чуть ниже), в свою очередь, дизайнеры сочетают с плотными колготками, обувью на плоском ходу и блузами с бантами», — рассказала стилист.

Pre-Fall — промежуточная, пилотная коллекция между летней и зимней. В Pre-Fall обычно попадают базовые, повседневные вещи, которые будут в тренде в грядущем сезоне. В отличие от коллекций SS (весна/лето) и Fall (осень/зима), Pre-Fall на показах не демонстрируется, а представлен на статичных моделях — в каталогах и лукбуках.

Лаконичность

Модные тенденции в стиле бренда The Row — актуальная база, лаконичность и нейтральная цветовая палитра: черный, бежевый, белый, коричневый.

В этой стилистике можно выделить:

Брюки на средней посадке;

Двубортное пальто;

Лаконичные тренчи;

Платья с глубоким вырезом в сочетании с рубашкой.

Среди материалов наиболее актуальными в осенне-зимнем сезоне будут вельвет, кашемир, шерсть и трикотаж.

Длина макси и объем

« В к о л л е к ц и и P r e - F a l l б р е н д а K h a i t e м ы в и д и м ю б к и и п л а т ь я д л и н ы м а к с и , к о ж а н ы е п р и т а л е н н ы е ж а к е т ы , о б ъ е м н ы е с у м к и , к о ж а н ы е и ш е р с т я н ы е б о м б е р ы , б р ю ч н ы е к о с т ю м ы п о ф и г у р е , ю б к и с л о ж н о г о к р о я » , — О л ь г а Т а р а з е в и ч , с т и л и с т .

Женственность и маскулинность

В Pre-Fall-коллекции бренд Ralph Lauren использует природные оттенки — коричневый, бежевый, молочный и зеленый — в разных вариациях. Предпочтение отдается женственным силуэтам: платьям по фигуре, летящим юбкам.

Наравне с женственными вещами дизайнеры демонстрируют:

Брючные костюмы в сочетании с галстуком;

Жакеты из твида и трикотажа;

Прямые брюки.

Шелк

Дизайнеры Gucci помимо базовых оттенков добавляют в свою коллекцию винный, приглушенный фиолетовый и нежно-лиловый, разнообразные оттенки зеленого, розового и желтого цветов.

Главная деталь многих образов Gucci в Pre-Fall-коллекции — шелковый платок на голове. В сочетании с крупными золотыми серьгами такой элемент одежды смотрится очень стильно.

Элегантность

Микс женственности и элегантности демонстрирует нам Pre-Fall коллекция Victoria Beckham. Цветовая палитра: коричневый, бежевый, красный, молочный, оранжевый, фисташковый.

Среди наиболее модных тенденций можно выделить: